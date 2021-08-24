Bebeklerde balgamlı öksürüğe ne iyi gelir ve nasıl geçer? Bebeklerde balgamlı öksürük evde tedavi ile nasıl söktürülür?

BEBEKLERDE BALGAMLI ÖKSÜRÜK NEDEN OLUR?

Bebeklerin akciğerleri ve solunum yolları gelişmiş olmadığından çok kolay toz, mikrop ve yabancı maddelere maruz kalır ve tahriş olurlar. Mikropların birikmesi, burunun tıkanması ile genizde mukus birikmesi ve solunum yolunun tahriş olmasıyla bebeklerde balgamlı öksürük meydana gelir.

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BEBEKLERDE BALGAMLI ÖKSÜRÜK VE HIRILTI NASIL GEÇER?

Yetişkinlerin öksürerek vücut dışına attığı balgamı, bebekler kolayca vücut dışına atamazlar. Bebeklerin balgamı vücut dışına atabilmesi için yapılması gereken, izlenilmesi gereken yollar vardır.

Bebeklerde balgam söktürücü bitkiler:

Bebeklerin boğazlarını yumuşatmaları için (18 aylıktan büyük bebeklere) ılık su – limon karışımının içine bal karıştırarak bebeğinize verin. Bu karışım bebeğinizin boğazını yumuşatacak ve balgamın daha kolay atılmasını sağlayacaktır.

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