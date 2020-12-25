Uzmanlardan önemli açıklama! Hamilelerde Covid-19 etkisi

Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsani Gelişme Enstitüsü'nün araştırması sonucunda üçüncü trimesterdeki SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının plasentadan fetüse geçme ihtimalinin düşük olduğuna dair bir miktar güvence sağlasa da bulguyu doğrulamak için daha fazla araştırma yapılması gerekliliğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, araştırmaya ilkbaharda Boston hastanelerine kabul edilen 127 hamile kadını dahil etti. Uzmanlar, solunum, kan ve plasenta doku örneklerindeki koronavirüs seviyelerini ve maternal antikorların oluşumunu ve bu antikorların plasentadan fetüse geçişini araştırdılar.

"KAN DOLAŞIMINDA VE PLASENTADA VİRÜS GÖRÜLMEDİ"

Çalışmayı destekleyen Ulusal Sağlık Enstitüsü'ne göre, SARS-CoV-2 sonucu pozitif olan hamile kadınlarda tükürük gibi solunum sıvılarında tespit edilebilir virüs yükleri bulunsa da kan dolaşımında veya plasentada virüs ortaya çıkmadı.

Araştırmacılar, hamile ve hamile olmayanlar üzerinde yapılan testlerde antikor miktarlarında önemli farklar bulamadılar. Fakat göbek kordonu kanında beklenenden daha düşük koruyucu antikor seviyeleri fark edildi.

Ayrıca hem koronavirüs pozitif hem de negatif olan hamile kadınların kordon kanında, muhtemelen grip aşılarından kaynaklanan yüksek düzeyde influenza antikoru tespit edildi.

"YENİDOĞANLARIN VİRÜSE DUYARLILIĞI ARAŞTIRILIYOR"

Bu antikor ufak da olsa transferleri, Covid-19'un ciddiyetine veya bir kadının diyabet veya obezite gibi altta yatan bir sağlık sorununa sahip olup olmadığına bakılmaksızın gerçekleşti.

Çalışmayı yapan uzmanlar, bu antikorların plasentaya geçme olasılığının neden daha az olduğunu ve bunun yeni doğanların SARS-CoV-2 enfeksiyonuna diğer diğer enfeksiyonlardan daha duyarlı olmasına neden olup olmayacağını öğrenmenin önemli olduğunu belirtti.