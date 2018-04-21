Çocuklarım benim dünyam sahne ise köklerim

La Copa de la Vida şarkısı ile dünyayı yerinden oynatmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. O gün hayatı değişen ve kariyerinde müthiş bir yükseliş yakalayan pop şarkıcısı Ricky Martin
, şimdi de yeni şarkılarla 2018'e damgasını vurmaya hazırlanıyor. Latin müziğin sevilmesinde büyük rol oynayan şarkıcı sorularımızı yanıtladı. - Konserlerinizde on binlerce insanın şarkılarınızı söylediğini, dans ettiğini görmek nasıl bir duygu?
- Sahne ve alkış benim zaafım. Bu yüzden uzun süredir müzik yapıyorum. Hissettiğim duyguyu kelimelerle tarif etmem mümkün değil. Tek söyleyebileceğim bu his olmadan yaşayamayacağım. Hayranlarımdan aldığım enerjinin ve sevginin kıymetini biliyorum, asla hafife almıyorum. Bu sevgiden besleniyorum. Ve daha çok çalışmak için motivasyon kaynağım da bu sevgi. Asla durmamak ve en iyisini yapmak için çabalamak... Çünkü hayranlarım bunu hak ediyor. - Yakın zamanda dünya turnesine çıkmayı planlıyor musunuz?
- Evet! Yılın ortalarına kadar Las Vegas
'taki şovlarım devam edecek. Sonrasında planım yeni albüm
ümü yayınlayıp dünya turuna çıkmak. - Mimikleriniz, dans figürleriniz, şarkı söyleyiş biçiminiz. Herkes sizin bir başka yönünüzü seksi buluyor. Karşınızdaki kişide siz neyi seksi bulursunuz?
- Vayy, çok teşekkürler. Ben neyi mi seksi buluyorum? Benim için her şeyden önemlisi kendine güven ve zeka. - Son yıllarda bize aile olmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu anımsattınız. Aile sizin için ne anlama geliyor?
- Aile benim için her şey demek. Ailem ise hayatım boyunca hayalini kurduğum şeydi. - Ailenizle birlikte nasıl vakit geçiriyorsunuz?
- Biz de herkes gibi birlikte sinemaya ve plaja gitmekten, seyahat etmekten ya da sadece evde oturup vakit geçirmekten hoşlanıyoruz. - İki oğlunuz da 10 yaşında. Baba olmak size ne öğretti?
- Hayatın artık sadece bana ait olmadığını öğretti. Doğdukları andan itibaren yaptığınız her şey artık onlar için oluyor. En önemli önceliğim onlar. Başıma gelen en harika şeylerden biri diyebilirim. Ebeveyn olmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ama sevginin ve sabrın olduğu yerde her şeyin mümkün olduğuna ikna oldum. Çocuklarım benim dünyam. Her gün bana bir şeyler öğretiyorlar. Babaları olduğum için çok şanslıyım. BEN DE İNSANIM - Müziğinizle, hayatınızla göz önündesiniz, rol model kabul ediliyorsunuz. Bu durumdan hiç yorulduğunuz oluyor mu? -
Elbette oluyor, ben de
insanım. Herkesle aynı duyguları
hissediyorum. Kendimi
üzgün, yorgun ve hatta yargılanmış
hissettiğim zamanlar
oldu. Ama zamanla insan kendine güvenmeyi
ve kendini sevmeyi öğreniyor.
Bunu yakaladığınız anda insanların
hakkınızda söyledikleri sizi her gün daha
az etkiler hale geliyor.
Buna karşılık sesimin yanı sıra sahne,
medya ve sosyal medya gibi farklı
platformları kullanarak toplumumuzu
etkileyen meseleler hakkında farkındalık
oluşmasını sağlamaya çalışıyorum.
Zor zamanlardan geçiyoruz, daha da kötüsünü
yaşayanlar da var. Bugünler için
ve bizden sonra geleceklere daha iyi bir
dünya bırakmak için ayağa kalkıp mesajlarımızı
yaymaya devam
etmeliyiz. Birlikteliği, saygıyı
ve birbirine sevgi duymayı
savunmalıyız. - Doğduğunuz ülke Porto Riko'da yaşanan kasırganın ardından zarar görenlere yardım etmek için çok çalıştınız. Bu kadar acımasız bir dünyada insanlığınızı ve değerlerinizi korumayı nasıl başarıyorsunuz?
- Her zaman kendi içinize
dönmenin yolunu bulmalısınız.
İnsanın kendinin
farkında olması çok önemli.
Eğer çevrenizde kargaşa
varsa, inançlarınız, değerleriniz
ve sizi iyi bir insan yapan
her şey konusunda güçlü
davranmalısınız. Büyük
resmi görmeye açık olun ve
gerektiğinde ayağa kalkıp
haklarınız için savaşmaya
hazır olun. Bir sesimizin olmasının
nedeni var. Bunu kullanmamızı engellemeye
çalışanlara izin vermemeliyiz. - Zor zamanlarda size neler güç veriyor?
- Hiç kuşkusuz ailem. Ayrıca müzik
ve meditasyon. - Türkiye'de çok seviliyorsunuz. Türkiyeli hayranlarınıza özel bir mesajınız var mı?
- Sevgimiz karşılıklı. Tüm bu yıllar
boyunca gösterdikleri destek için
minnettarım. Tekrar buluşmak için
sabırsızlanıyorum. KARANLIK BİR DENEYİM Modacı Versace'ye yönelik suikastı konu alan dizide oynadınız. Sahneyle kamera karşısında olmak arasında fark var mı?
- Dizide Versace'nin partneri Antonio rolündeydim. Rolümü canlandırırken en derindeki duygularımı deşmek durumunda kaldım. Çünkü hayatının aşkını bir anda kaybeden birinin hissettiği kayıp, öfke ve terk edilme gibi derin duyguları sergileyebilmem gerekiyordu. Benim için çok yoğun, karanlık ve bir o kadar da güzel bir deneyimdi. Sahnede ise özgürüm. Orası tutkumu ve köklerimi paylaştığım yer. Birbirinden farklı iki deneyim, ama ikisi de çok keyifli. BU YILI MÜZİĞE AYIRDIM
Yeni albüm hazırlığındaki Ricky Martin, kısa bir süre önce bu albümden Vente Pa'ca ve Fiebre adlı iki single yayınladı. - Son yıllarda albüm ve şarkı listeleri Latin müziğin istilası altında. Bu başarının sırrı sizce nedir?
- Sırrımız Latin müzisyenlerin asla pes etmemesi. Müziğin, dilden bağımsız olarak dünyayı nasıl birleştirdiğini görmekten daha güzel bir şey yok. Latin müziğin de böyle bir özelliği var, sözlerini anlamasanız da şarkıyla birlikte dans etmeye başlıyorsunuz. Mutluluk veriyor, açıkçası en çok ihtiyacımız olan da bu değil mi? Dünyanın dört bir yanındaki insanların İspanyolca şarkılar söylediğini görmek beni umutlandırıyor. - Yeni isimlerden kimleri dinlemeyi seviyorsunuz?
- J Balvin, CNCO, Nicky Jam, Maluma ilk aklıma gelenler... - Fiebre, kesinlikle bu yılın hitlerinden. Şarkıda, Wisin&Yandel'le çalışmaya nasıl karar verdiniz?
- Her şeyden önce söylemeliyim Wisin&Yandel, iki harika müzisyen. İkisini de inanılmaz çok seviyor, ikisine de saygı duyuyorum. Şarkıdaki farklı ritimler gibi onların da tarzları eşsiz. Şarkıyı iki ayda kaydettik. Ardından Meksika'daki Puerto Vallarta'ya gidip 24 saatte klibi tamamladık. İzlerken fark edeceğiniz gibi çekimlerde çok eğlendik. - Fiebre'yi yeni albümün habercisi olarak kabul edebilir miyiz?
- Kesinlikle. Bu yılı tamamen müziğe ayırdım. Önümüzdeki günlerde yeni albümden başka şarkılar da yayınlayacağım. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum.