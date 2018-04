Çocuklarım benim dünyam sahne ise köklerim

BUGÜN NELER OLDU

La Copa de la Vida şarkısı ile dünyayı yerinden oynatmasının üzerinden tam 20 yıl geçti. O gün hayatı değişen ve kariyerinde müthiş bir yükseliş yakalayan pop şarkıcısı Ricky Martin , şimdi de yeni şarkılarla 2018'e damgasını vurmaya hazırlanıyor. Latin müziğin sevilmesinde büyük rol oynayan şarkıcı sorularımızı yanıtladı.- Sahne ve alkış benim zaafım. Bu yüzden uzun süredir müzik yapıyorum. Hissettiğim duyguyu kelimelerle tarif etmem mümkün değil. Tek söyleyebileceğim bu his olmadan yaşayamayacağım. Hayranlarımdan aldığım enerjinin ve sevginin kıymetini biliyorum, asla hafife almıyorum. Bu sevgiden besleniyorum. Ve daha çok çalışmak için motivasyon kaynağım da bu sevgi. Asla durmamak ve en iyisini yapmak için çabalamak... Çünkü hayranlarım bunu hak ediyor.- Evet! Yılın ortalarına kadar Las Vegas 'taki şovlarım devam edecek. Sonrasında planım yeni albüm ümü yayınlayıp dünya turuna çıkmak.- Vayy, çok teşekkürler. Ben neyi mi seksi buluyorum? Benim için her şeyden önemlisi kendine güven ve zeka.- Aile benim için her şey demek. Ailem ise hayatım boyunca hayalini kurduğum şeydi.- Biz de herkes gibi birlikte sinemaya ve plaja gitmekten, seyahat etmekten ya da sadece evde oturup vakit geçirmekten hoşlanıyoruz.- Hayatın artık sadece bana ait olmadığını öğretti. Doğdukları andan itibaren yaptığınız her şey artık onlar için oluyor. En önemli önceliğim onlar. Başıma gelen en harika şeylerden biri diyebilirim. Ebeveyn olmak zaman zaman zorlayıcı olabiliyor. Ama sevginin ve sabrın olduğu yerde her şeyin mümkün olduğuna ikna oldum. Çocuklarım benim dünyam. Her gün bana bir şeyler öğretiyorlar. Babaları olduğum için çok şanslıyım.Elbette oluyor, ben deinsanım. Herkesle aynı duygularıhissediyorum. Kendimiüzgün, yorgun ve hatta yargılanmışhissettiğim zamanlaroldu. Ama zamanla insan kendine güvenmeyive kendini sevmeyi öğreniyor.Bunu yakaladığınız anda insanlarınhakkınızda söyledikleri sizi her gün dahaaz etkiler hale geliyor.Buna karşılık sesimin yanı sıra sahne,medya ve sosyal medya gibi farklıplatformları kullanarak toplumumuzuetkileyen meseleler hakkında farkındalıkoluşmasını sağlamaya çalışıyorum.Zor zamanlardan geçiyoruz, daha da kötüsünüyaşayanlar da var. Bugünler içinve bizden sonra geleceklere daha iyi birdünya bırakmak için ayağa kalkıp mesajlarımızıyaymaya devametmeliyiz. Birlikteliği, saygıyıve birbirine sevgi duymayısavunmalıyız.- Her zaman kendi içinizedönmenin yolunu bulmalısınız.İnsanın kendininfarkında olması çok önemli.Eğer çevrenizde kargaşavarsa, inançlarınız, değerlerinizve sizi iyi bir insan yapanher şey konusunda güçlüdavranmalısınız. Büyükresmi görmeye açık olun vegerektiğinde ayağa kalkıphaklarınız için savaşmayahazır olun. Bir sesimizin olmasınınnedeni var. Bunu kullanmamızı engellemeyeçalışanlara izin vermemeliyiz.- Hiç kuşkusuz ailem. Ayrıca müzikve meditasyon.- Sevgimiz karşılıklı. Tüm bu yıllarboyunca gösterdikleri destek içinminnettarım. Tekrar buluşmak içinsabırsızlanıyorum.- Dizide Versace'nin partneri Antonio rolündeydim. Rolümü canlandırırken en derindeki duygularımı deşmek durumunda kaldım. Çünkü hayatının aşkını bir anda kaybeden birinin hissettiği kayıp, öfke ve terk edilme gibi derin duyguları sergileyebilmem gerekiyordu. Benim için çok yoğun, karanlık ve bir o kadar da güzel bir deneyimdi. Sahnede ise özgürüm. Orası tutkumu ve köklerimi paylaştığım yer. Birbirinden farklı iki deneyim, ama ikisi de çok keyifli.Yeni albüm hazırlığındaki Ricky Martin, kısa bir süre önce bu albümden Vente Pa'ca ve Fiebre adlı iki single yayınladı.- Sırrımız Latin müzisyenlerin asla pes etmemesi. Müziğin, dilden bağımsız olarak dünyayı nasıl birleştirdiğini görmekten daha güzel bir şey yok. Latin müziğin de böyle bir özelliği var, sözlerini anlamasanız da şarkıyla birlikte dans etmeye başlıyorsunuz. Mutluluk veriyor, açıkçası en çok ihtiyacımız olan da bu değil mi? Dünyanın dört bir yanındaki insanların İspanyolca şarkılar söylediğini görmek beni umutlandırıyor.- J Balvin, CNCO, Nicky Jam, Maluma ilk aklıma gelenler...- Her şeyden önce söylemeliyim Wisin&Yandel, iki harika müzisyen. İkisini de inanılmaz çok seviyor, ikisine de saygı duyuyorum. Şarkıdaki farklı ritimler gibi onların da tarzları eşsiz. Şarkıyı iki ayda kaydettik. Ardından Meksika'daki Puerto Vallarta'ya gidip 24 saatte klibi tamamladık. İzlerken fark edeceğiniz gibi çekimlerde çok eğlendik.- Kesinlikle. Bu yılı tamamen müziğe ayırdım. Önümüzdeki günlerde yeni albümden başka şarkılar da yayınlayacağım. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum.