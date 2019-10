Modada dört büyükler ekonomisi

İstanbul gelecek hafta dört gün süreyle bir kez daha moda haftasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 10'uncu yılını tamamlayan bu moda haftasından hemen önce geçtiğimiz bir ay boyunca dünyada New York, Londra, Milano ve Paris'te düzenlenen dört önemli moda haftasına tanık olduk.

En önemli moda alıcıları bu haftalara gitti, milyonlarca dolarlık satın almalar yaptı. Türk tasarımcıların birçoğu da özellikle Paris Moda Haftası sırasında düzenlenen showroom'lara tasarımlarını götürerek koleksiyonlarını satın almacılarla buluşturmaya çalıştı.





HEDEF DAHA ÇOK SATIN ALMACI

Çünkü moda haftaları, aslına bakarsanız tasarımcıların koleksiyonlarını satmak için düzenlenen platformlar. Ve tüm davetliler, şov dünyası ünlüleri, partiler ve podyuma çıkan isimler de moda haftalarının medyada daha çok yer alıp tasarımcıların daha çok ünlenmesini ve koleksiyonların daha çok satın almacıya ulaşmasını hedefliyor.

Moda haftaları sırasında sadece koleksiyonlar değil, haftanın yapıldığı şehir de ülke de görücüye çıkıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerin her biri de geldikleri şehirlerde binlerce euro harcıyor. Biz de moda haftalarına bu sefer bir de bu gözle baktık.

Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisinde yayımlanan bir makalede yeni jenerasyonla birlikte dünya genelinde popülaritesini ve eski ışıltısını yitiren moda haftalarının kabuk değiştirmesi gerektiğinin altı çizilerek "Şeffaflık, doğa, etik değerler, sıfır atık, çevre bilinci, geri dönüşüm... Yeni jenerasyon paylaşım ekonomisini benimsiyor. Bir kıyafete para harcamak yerine dünyada görmediği bir yeri keşfetmeye bütçe ayırıyor. Moda haftalarının yeniden doğması gereken bir dönemdeyiz" yorumuna yer verildi. Buna rağmen ana merkezler içeriklerinde belirli iyileşmelere giderek yine de iddialı bir ekonomi yaratmayı başarıyor.





LONDRA

1983'ten beri düzenleniyor

Londra Moda Haftası, İngiliz Moda Konseyi tarafından düzenleniyor. Her bir moda haftası döneminde dünyanın dört bir yanından 5 binin üzerinde satın almacı ve medya mensubu şehre akın ediyor. Ve bir haftada yaklaşık 100 milyon sterlinlik satış yapılıyor. İlki 1983 yılında düzenlenen bu moda haftasının en büyük finansal kaynaklarıysa Londra Gelişim Ajansı ve İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Departmanı. Bu iki dev oluşum finansal kaynağını sağladığı ve stratejik olarak desteklediği moda haftasının sonrasında tüm organizayonunu Stephanie Phair'in başkanlığındaki konseye bırakıyor. Phair online alışveriş sitesi Farfetch'in genel müdürü ayrıca Moncler'in yönetim kurulunda bulunan ve Felix Capital'in danışmanları arasında bulunan profesyonel bir yönetici.





MİLANO

En çok ürün Milano'da

Milano Moda Haftası aslına bakarsanız diğer üç moda haftasından daha az misafir ağırlıyor. Ancak şehirde yapılan harcama da tasarımcılardan alınan ürün sayısı da en çok Milano'da... Her bir moda haftası yerel ekonominin 37 milyon euro kazanmasını sağlıyor. Moda haftası İtalya Modası Ulusal Odası tarafından düzenleniyor. Odanın başkanı Costume National'in kurucusu Carlo Capasa...



PARİS

1.2 milyar dolarlık pazar

Dört büyükler arasındaki en uzun süren moda haftası Paris'te düzenlenen... Haftada milyonlarca dolarlık satış sağlanıyor. "Moda haftasını kim düzenliyor?" diye soracak olursanız cevabımız 1868 yılında kurulan üç dev sendikanın çatı kuruluşu olan Haute-Couture ve Moda Federasyonu tabii ki... Ülkenin başkenti, bu etkinliğin başını çektiği 27 profesyonel moda fuarı ve 300'den fazla moda şovu ve 14 bin etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ve tüm bunlar her yıl ekonomiye yaklaşık 1.2 milyar dolarlık katkı sağlıyor.





NEW YORK

Ekonomiye katkısı 900 milyon dolar

New York Ekonomik Gelişim Birliği tarafından açıklanan rapora göre her yıl şubat ve eylül aylarında düzenlenen moda haftasının ekonomiye toplam katkısı 900 milyon doların üzerinde. New York Fashion Week: The Show, 1962 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen Amerika Moda Tasarımcıları Konseyi tarafından düzenleniyor. Derneğin şu anki başkanı ünlü tasarımcı Tom Ford. Yaklaşık 450 üyesi bulunan konsey tüm organizasyonu ve takvimi organize ediyor. Etkinliğin sponsorları E! Entertainement kanalı, Intel, Lexus, Macy's, DHL ve American Express gibi iddialı şirketler. Eğer medya kuruluşlarından birinde çalışmıyorsanız ya da bir satın almacı değilseniz şovlara katılmanız imkansıza yakın. Ancak halka açık düzenlenen bazı defilelere katılıp takip edebilirsiniz. Bu arada şov kelimesinin üstüne basmak lazım, mankenlerin boydan boya yürüdüğü defileler New York'ta çoktan demode...



HAFTANIN KONUĞU

Ceren Turan'ın tercihleri

Son dönemde dikkat çeken markalar arasında yer alan Souq Samurai markasının kurucu ortaklarından tasarımcı Ceren Turan ile sezon trendlerini ve alışveriş önerilerini konuştuk:

* Stilimi yalın ve rahat diyerek özetleyebilirim. Genel olarak gündüzden geceye rahat adapte edilebilen bir tarzım var.

* İşim gereği sürekli olarak trendleri, markaları ve mağaza düzenlerini takip ediyorum. Ama özel hayatımda mümkün olduğu kadar bilinçli bir şekilde alışveriş yapmaya çalışıyorum. Her alışveriş anında "Gerçekten ihtiyacım var mı?" sorusunu kendime mutlaka soruyorum.

* Dolabımda en çok pantolon, küçük çanta ve çizgili tişörtler vardır. En eski parça annemin anneannesine ait olan deri portföy bir çanta. Kullanmaya kıyamıyorum aslına bakarsanız. Ama varlığıyla ve hikayesiyle bana mutluluk veriyor.

* "Asla giymem" demek çok zor. Son birkaç yıldır tam da haklarında böyle düşündüğüm bazı parçaları seve seve giydim. O yüzden bana bu soru yöneltildiğinde artık sessiz kalmayı tercih ediyorum.

* Doğaya en çok zarar veren ikinci sektör biliyorsunuz tekstil ve moda... Bu konudaki farkındalığın artması için her birimizin çaba harcaması gerektiğine inanıyorum.

* Toprak ve doygun kiremit tonlarını çok seviyorum. Ayrıca canlı, patlak pembe tonlarına baylıyorum.

* Bu sezon kurtarıcı parçalarım denim pantolonlar ve gömlekler.



Moda kazanı



JEAN VE TOPRAK TONLARI







Bu sezon Rihanna'nın izinde toprak tonlarına sarılın derim ben. Basit bir jean pantolon, sezon trendlerini yansıtan şık terlik ya da stilleto'larla kötü görünmeniz imkansız.



İSPANYOL PAÇALAR GERİ DÖNDÜ







Saçtan makyaja aksesuvardan kombinlere kadar moda dünyasında 70'lere ait olan her şey çok ama çok popüler. Özellikle de aşağıya doğru bollaşarak gelen pantolonlar...



PODYUMUN YENİ KRALİÇESİ







Cindy Crawford'un 18 yaşındaki kızı Kaia Gerber, arka arkaya düzenlenen moda haftalarında kesinlikle en iddialı isim oldu. Kendall Jenner'ı Hadid kardeşlerin gerisinde bırakan Gerber'in modanın gelecek 20 yılına damga vuracağı söyleniyor.