Pilav yükselişe geçti

Miami'de yıllardır South Beach'te gerçekleşen Gastronomi Festivali'ne katılan restoran sahipleri, şefler ve işletmeciler arasında bir araştırma yapılıyor. Ve hepsine gelecek yıllarda hangi mutfak ve yemekler ön planda olacak, çok konuşulacak diye soru yöneltiliyor. Madem biz gidip yiyemiyoruz, bari onlar bize gelsin ya da evlerde pişirelim misali ufak çağlı bir araştırma yapılıyor anlayacağınız. Başta İran olmak üzere Ortadoğu mutfağı pek çoğuna göre önplana çıkıyor. Çilav, pilav çeşitlerimiz ve kebaplar bilinen turistik versiyonlarından farklı olarak gerçek lezzetleriyle dünyada yükselişe geçecek gibi görünüyor. "Kim korkar karbonhidrattan" misal dünyada Asya pilavı epeydir yükselişte. Şimdi ise bizim geleneksel mutfağımızdan gelen etli pilavların parlama vakti. Sonunda Türkiye mutfağı dünyada hak ettiği yeri bulur mu dersiniz... Kebabın ise envai çeşidi ön planda olacak deniyor. Hatta artık bu kültüre yabancı olanların dahi kebap çeşitlerini ayırt edeceği ve evde yapmaya başlayacağından bahsediliyor.

KÜBA VE PORTO RİKO DA VAR



Bir diğer yükselişe geçen mutfak ise Latin Amerika mutfağı. Peru zaten birkaç yıldır gözdeydi. Ceviche bilmeyen, yapmayan kalmamıştı. Sırada Porto Riko ve Küba mutfağı var. Kısacası mofongo gibi patatese benzer sebzelere mutfakta yer açın. Fransız ve İspanyol mutfağından da etkilenen Haiti yemekleri yine yükselişe geçecek bir diğer mutfak.