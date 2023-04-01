İstanbul’da bir ramazan akşamı

Manevi iklimin gönülleri sardığı Ramazan- ı Şerif ayı, dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan İstanbul'da farklı bir coşkuyla yaşanıyor. Ayasofya ve Sultanahmet Meydanı Ramazan ayının gelmesiyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğramış vaziyette. Akşam ezanının yaklaşmasıyla birlikte iki selatin caminin tam ortasına, vatandaşlar tarafından kurulan iftar sofraları, Ramazan heyecanını zirveye çıkartıyor. Eyüp Sultan Camii'nde kılınan Enderun usulü teravih namazı ise adeta gönülleri okşuyor. İstanbul'un manevi bekçilerinden Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi ise yoğun ilgi görüyor. Geleneğin gelecekle buluştuğu nadir kentlerden olan İstanbul'un, Fatih ve Eyüpsultan ilçelerinde bir Ramazan akşamı geçirdik. Tarihin nabzının canlı bir şekilde hissedildiği Sultanahmet Meydanı'nda başlayan Ramazan gezimiz, Enderun usulüyle teravih namazının kılındığı Eyüp Sultan Camii'nde son buluyor.Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Sultanahmet Meydanı'ndaki kalabalık bir kat daha artmış. Tabii bunda Ayasofya ve Sultanahmet gibi iki kadim camimizin etkisinin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Yabancı turist sayısı neredeyse yerli ziyaretçilerden daha fazla. Başlarında tercümanları olan turist kafileleri, meraklı gözlerle tarihi yapıları seyrediyor. Tarihin nefesini içlerine çekiyorlar da diyebiliriz.. UzakdDoğu ülkelerinden gelen turistlerin sayısının bir hayli fazla olması da göze çarpıyor.Ayasofya Camii'ne girmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturmuş vaziyette. Kontrollü bir şekilde Ayasofya'ya alınan ziyaretçiler, yine belirli bir düzene göre ve gruplar halinde tahliye ediliyor. Restorasyon nedeniyle kapalı olan Sultanahmet Camii, bütün heybetiyle insanları selamlıyor. Ramazan ayının gözde camilerinin olan Sultanahmet'in kapılarının kapalı olması, tarihi camiyi biraz mahzunlaştırmış gibi...Fatih'ten sonra ramazan sevincinin yoğun olarak yaşandığı Eyüp'e doğru yol alıyoruz. Eyüp Sultan Cami'nin olduğu tarihi meydan her zamanki yoğunluğundan daha kalabalık. Teravih namazını Enderun usulüyle kılmak isteyen vatandaşlar tarihi camiye akın etmiş. Cami'nin iç ve dış avlusu dolmuş ve cemaatin kalabalığı meydana taşmış. Her rekat sonrasında okunan ilahiler ve kasideler ise yüreklerin bam teline dokunuyor.Akşam kızıllığının kendisini göstermeye başlamasıyla birlikte Sultanahmet Meydanı'ndaki esnaf lokantalarından Beyazıt'taki restoranlara kadar bütün mekanlar doluyor. Sultanahmet ve Ayasofya'nın tam ortasında iftar açmak isteyen vatandaşlar ise sofralarını meydandaki çayırlıklara kuruyor. Yabancı turistler ise ilk defa karşılaştıları böyle bir anı fotoğraflamak için makinalarına sarılıyor.