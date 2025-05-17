7/24 şehirde yaşam

Gençlik Bayramı coşkuyla kutlanıyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı özel konserlerle kutlanıyor. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Opera ve Bale Her Yerde mottosuyla sürdürdüğü 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında düzenlenen Genç Yetenek Taraması ile keşfedilen gençler sahne alıyor. Bütün Umudum Gençliktedir isimli bu konser 19 Mayıs akşamı AKM'de sahnelenecek. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları ile Devlet Halk Dansları Topluluğu da yine aynı akşam AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda bayram coşkusunu yaşatacak. Orkestra şefliğini Uğur Kaya'nın üstlendiği bu gecede Seher Çelik, Murat Irkılata, Umut Akyürek, Bekir Ünlüataer, Yudum Koral ve Elif Buse Doğan sevilen eserleriyle sahne alıyor. Öte yandan CRR'de de bu akşam Gençlik Bayramı Özel Konseri'nde, 16 - 23 yaş arasındaki 21 genç müzisyen sanatseverlerle buluşacak. Klasik dönemden çağdaş bestecilere, Fransız zarafetinden Azerbaycan halk ezgilerine uzanan repertuvarıyla dikkat çekiyor.



Gilgameş Operası dünya prömiyeri yapıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında Ahmet Adnan Saygun'un başyapıtı Gilgameş operasını sahneye taşıyor. Antik Mezopotamya mitolojisinin ölümsüz kahramanı Sümer Kralı Gılgamış'ın hikâyelerinden esinlenen eser; ölüm, dostluk, sevgi ve düşmanlık gibi evrensel temaları operanın güçlü diliyle seyirciyle buluşturuyor. Bestesi ve librettosu Ahmet Adnan Saygun'a ait olan eser, bu akşam AKM'de ilk kez sahnelenerek dünya prömiyerini gerçekleştiriyor. Orkestra şefliğini Gürer Aykal ve İbrahim Yazıcı'nın üstlendiği operanın rejisörlüğünü Caner Akın, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapıyor. AKM'nin tüm teknik imkanlarının kullanılacağı görkemli opera 20 Mayıs akşamı da ikinci temsilini yapacak.



9 yıl sonra İstanbul'da

Dünya müziğinin eşsiz sesi ve çağdaş sufizm müziğinin öncüsü Sami Yusuf, yıllar sonra İstanbul'daki dinleyicileriyle buluşuyor. Besteleriyle dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan yıllar içinde 45 milyondan fazla albüm satan ve bir milyardan fazla dijital indirme ile rekorlar kıran sanatçı, 23 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da konser verecek. Anadolu PSM ve SİS Production iş birliği ile düzenlenen Ecstasy: İki Deniz Arasında isimli bu özel gecenin biletleri satışa çıktı. Nesimi ve Yunus Emre'nin güçlü dizelerinin yanı sıra yeni albümü Ecstasy'nin de dünya prömiyerine sahne olacak konser için elinizi çabuk tutun.



Ödüllü çocukların yeni oyun heyecanı

Dolap adlı çocuk oyunuyla geçtiğimiz yıl 49. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri'nde "Yılın En Başarılı Çocuk ve Gençlik Oyunu" ödülüne layık görülen Çocuk Genç Sanat Tiyatro (ÇGST) bu kez yeni oyunlarının heyecanını yaşıyorlar. William Shakespeare'in tiyatro tarihine damga vuran beş büyük tragedyası 45 çocuk ve genç tarafından sahneye taşınıyor. Arda Aydın'ın yazıp yönettiği Biraderler Yapım & İdil Türkmenoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Spiritua isimli oyun 21 Mayıs akşamı Beyoğlu'nda Grand Pera Emek Sahnesi'nde ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Prömiyerin ardından yine aynı sahnede 22 Mayıs Perşembe akşamı ikinci gösterimini yapacak.



Doğanın gölgesinden

Çukurova bölgesinde sanata olan katkılarıyla adından söz ettiren Çağdaş Sanat Galerisi Kun Art Space, çalışmalarında insan, doğa, kent ilişkilerini öne çıkaran İllüstratör Hakan Çapkan'ın Doğanın Gölgesinde adlı sergisi 24 Mayıs'a kadar görülebilir.



Norveçli ikili geliyor

Akustik indie pop'un başarılı grubu Kings Of Convenience, 28 Mayıs akşamı KüçükÇiftlik Park'ta, müzikseverlerle buluşacak. Sakin ve pürüzsüz vokallerle yarattıkları Bossa-nova etkileşimli naif ve melankolik pop ile türünün en başarılı örnekleri arasında gösterilen Kings of Convenience, konser akşamı Erlend Øye ve Erik Glambek Bøe ile sahne alacak. Gruptan önce konserin açılışın, kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken Sena Şener yapacak.



Dükkânda sanat var

Cubis Art tarafından tasarlanan ve Dreamscircle'ın organizasyonunu üstlendiği, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Art In Shop bu yıl Nişantaşı'nda kapılarını açıyor. Geçtiğimiz yıl Tophane'de sanatseverlerle buluşan etkinlikte bu yıl 22 dükkanda, 27 Sanatçıdan 52 eser İzleyici ile buluşuyor. Tümü birbirine yürüme mesafesinde olan günlük hayat akışı içinde ziyaret edilen, alışveriş yapılan dükkanlar, 22 - 25 Mayıs arasında çağdaş Türk sanatçı ve tasarımcıların eserlerine ev sahipliği yapacak.