ABD’deki uyanış katili panikletti

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen ara seçim sonuçlarının yankıları sürüyor. Temsiciler Meclisi ve Senato'daki güç dengesi değişti. ABD halkı, İsrail'i destekleyen siyasetçilere büyük bir ders verdi. Dolayısıyla çıkan sonuçlar, Tel Aviv'de de büyük ses getirdi. Son sonuçlara göre Temsilciler Meclisi için yapılan yarışta Demokratlar 240, Cumhuriyetçiler 147 sandalye kazandı. Senato'da ise Demokratlar 54, Cumhuriyetçiler 44 koltuğa ulaştı. Bu sonuçlara göre ABD Başkanı Donald Trump partisi Cumhuriyetçilerin kayıpları nedeniyle Beyaz Saray'da kalan iki yılında birçok konuda zorlanabilir. Sonuçların yankılarına bakıldığında da İsrail'de oluşan karamsar tablo net şekilde ortaya çıktı:

İSRAİL'DE HEZİMET İTİRAFLARI

İsrail basınındaki haberlerde sonuçların Tel Aviv yönetimi için de hezimet olduğuna dikkat çekildi.

Jerusalem Post gazetesinde "Son 10 gündeki 4 seçimin sonuçları İsrail'in diplomatik konumunu zayıflatıyor" başlığı atıldı. Haberde İsrail'de de 27 Ekim'de yapılan genel seçimlere dikkat çekildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da koltuğunu kaybetmekle karşı kaşıya. Jerusalem Post'taki yazıda son 10 günde gerçekleştirilen 4 seçimin sonuçlarının İsrail'in diplomatik konumunu zayıflattığını, ülke için hayati önemdeki ittifakları tehdit ettiğini ve siyasi geleceğine ilişkin soru işaretleri oluşturduğu kaydedildi.

'TEL AVİV DÜŞMANA DÖNEBİLİR'

Seçim sonuçları kadar Amerikalıların verdiği tepkiler de gerçekleri ortaya koyuyor. Sosyal ağlarda binlerce kişi "İsrail'e karşı büyük uyanış nihayet başladı", "Biz sağlık hizmeti alamazken artık vergilerimiz İsrail'in kirli savaşlarına gitmeyecek" diyor.

Amerika toplumunda ortaya çıkan bakış açısı farklılığına dair ABD'li tarihçi Victor Davis Hanson'dan "İsrail, ABD'nin düşmanı haline gelebilir" yorumu geldi.

NETANYAHU'DAN KURTULMA MASASI

İsrail'de Netanyahu için geri sayım sürüyor. Birleşik Tevrat Yahudiliği Partisi, uzun süre verdiği desteğe rağmen hükümeti kurma görevinin Netanyahu'ya verilmesini tavsiye etmedi. 4 muhalefet partisi ise koalisyon pazarlıkları için bir araya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da Netanyahu'ya Batı Şeria'da "yaklaşan bir iç savaş konusunda" uyarıda bulunduğu belirtildi.

YENİ İTTİFAK ARAYIŞLARI BAŞLADI

Başkan Yardımcısı JD Vance'in "Seçimleri İran savaşı yüzünden kaybettik, İsrail ile ilişkiler değişmeli" çıkışı büyük ses getirdi. İsrail basınında "Vance'in ilişkileri sorgulayan açıklamaları Tel Aviv'de alarm zilleri çaldırdı" yorumları geldi. ABD merkezli Fox kanalı "Vance, 2028 öncesi Trump'tan uzaklaşan seçmenlerle yeni ittifak peşinde" dedi.

ASKERİ YARDIMLAR KESİLEBİLİR ALARMI

İsrail basınındaki haberlerde Tel Aviv'in ABD'den 10 milyar dolarlık silah siparişinin bulunduğu ancak bu ödemenin olması için ABD'nin verdiği para yardımından da fazlasına ihtiyaçları olduğu belirtildi. Ödemelerin 2028'e kadar yapılması gerekiyor. Trump geçen gün İsrail'e artık 4 milyar dolarlık yardımı durduracaklarını açıklamıştı. Senatör Bernie Sanders, İsrail'e askeri desteğin kesilmesi amacıyla karar tasarıları sundu.

YAHUDİ LOBİLERİ KİRLİ OYUNLARA BAŞLAYABİLİR

ABD'de yaşanan bu dönüşüm İsrail'i panikletirken, uzmanlar Yahudi lobisinin önümüzdeki günlerde yeni kirli oyunlarına başlayabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle İslam karşıtı kara propagandaların devreye sokulabileceğine işaret ediliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör