İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Kan gözyaşı kaos! Gazze-İsrail’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte İsrail Gazze (Hamas) savaşı son dakika gelişmeleri

BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ

Güvenlik kurulunun başındaki kişileri topladım, öncelikle yerleşim yerlerine sızan teröristlerin temizlenmesi talimatını verdim - bu operasyon şu saatlerde yürütülüyor. Aynı zamanda kapsamlı bir yedek seferberliği ve düşmanın hiç bilmediği bir güç ve kapsamda bir misilleme savaşı emrettim.

Düşman hiç bilmediği bir bedel ödeyecektir. Bu arada tüm İsrail vatandaşlarını İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ve İç Güvenlik Komutanlığı'nın talimatlarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bir savaşın içindeyiz ve bu savaşı kazanacağız."