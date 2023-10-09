İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM: Kan gözyaşı kaos! Gazze-İsrail’de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç? İşte İsrail Gazze (Hamas) savaşı son dakika gelişmeleri

Son dakika İsrail-Gazze'de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu soruları gündemdeki yerini koruyor. Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası bölgede tansiyon yükseliyor. Gazze Şeridi'nden yapılan saldırıların ardından İsrail resmen savaş ilanı verdi ve "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlattı. Çatışmaların şiddeti giderek artıyor. Yüzlerce insan yaşamını yitirirken, her iki taraftan da çok sert hamleler geliyor. İsrail Filistin savaşı son dakika gelişmeleri tüm dünyada yakından takip ediliyor. Peki, (Filistin) Gazze-İsrail'de son durum ne, kaç kişi öldü, yaralı sayısı kaç oldu? İşte, İsrail Gazze (Hamas) savaşı son durum gelişmeleri…
İSRAİL-GAZZE'DE SON DURUM NE, ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU, KAÇ KİŞİ YARALANDI?
Filistinli direniş örgütü Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" operasyonu başlattı. Hamas, İsrail yönüne binlerce roket atarak mayıs ayındaki çatışmaların ardından varılan ateşkesi sona erdirdi.
İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlerden bazılarını imha etti, gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.
Gazze Şeridi'nden çıkan Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirdi. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girdi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Filistinli silahlı grupların Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiğini, bölgede çatışma yaşandığını belirtti.
Filistinli silahlı grupların bazı İsraillileri alıkoyduğu, silahlı kişilerin önünde elleri başlarının üzerinde bağlı yerde yüzükoyun yatan erkeklerin fotoğrafları paylaşıldı.
NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA: 'SAVAŞTAYIZ'
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesajında "İsrail vatandaşları. Savaştayız, bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş" dedi.
Netanyahu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "İsrail vatandaşları. Savaştayız, bir operasyon değil, bir gerginlik değil, bir savaş. Bu sabah Hamas, İsrail devletine ve vatandaşlarına karşı ölümcül bir süpriz saldırı başlattı. Sabahın erken saatlerinden bu yana savaştayız.
BİR SAVAŞIN İÇİNDEYİZ
Güvenlik kurulunun başındaki kişileri topladım, öncelikle yerleşim yerlerine sızan teröristlerin temizlenmesi talimatını verdim - bu operasyon şu saatlerde yürütülüyor. Aynı zamanda kapsamlı bir yedek seferberliği ve düşmanın hiç bilmediği bir güç ve kapsamda bir misilleme savaşı emrettim.
Düşman hiç bilmediği bir bedel ödeyecektir. Bu arada tüm İsrail vatandaşlarını İsrail Savunma Kuvvetleri'nin ve İç Güvenlik Komutanlığı'nın talimatlarına harfiyen uymaya çağırıyorum. Bir savaşın içindeyiz ve bu savaşı kazanacağız."
İSRAİL'DEN "DEMİR KILIÇLAR OPERASYONU"
İsrail ordusu, yaptığı açıklama ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Hamas'ın "Aksa Tufanı Operasyonu"na karşı "Demir Kılıçlar Operasyonu" başlattığını duyurdu.
İsrailli askeri kaynaklar, Hamas'a ait 16 tonluk mühimmatın vurulduğu ana ilişkin görüntüleri paylaştı.
FİLİSTİN'DEN İLK AÇIKLAMA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail saldırıları karşısında Filistin halkının kendini savunma hakkının olduğunu söyledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere üst düzey sivil ve güvenlik yetkililerini Ramallah'ta topladı.
Abbas, toplantıda yaptığı konuşmada, Filistin halkının himaye edilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "İşgal güçleri ve yerleşimcilerin terörüne karşı Filistin halkının kendini koruma hakkı vardır." dedi.
Filistin Devlet Başkanı, "İsrail işgali ve yerleşimci çeteler tarafından işlenen suçlara karşı Filistin halkı evlatlarının sebatı ve dirençle ayakta kalmaları için tüm gerekli unsurların sağlanması" talimatı verdi.
İSRAİL ÜSSÜ ELE GEÇİRİLDİ, ÜST DÜZEY İSİMLER ESİR ALINDI
İsrail askerlerinin Hamas güçleri tarafından esir alındığı anlar sosyal medyada da paylaşıldı. Paylaşılan bir diğer görüntüde ise İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının, "askeri kışla" olduğu anlaşılan bir alandan "sivil kıyafetli" bazı kişileri esir aldığına ilişkin görüntüler yer aldı.
Hamas güçleri, Gazze sınırındaki Nahal Oz yerleşim yerinde bulunan İsrail askeri üssüne girdikleri anı yayınladı. Askeri bölge Kerem Abu Salim'in kontrol altına alındığı duyuruldu.
Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ın Kibbutz bölgesini ve askeri bölge olan Kerem Abu Salim'i kontrol altına aldıklarını duyurdu. Görüntülerde, Nahal Oz'daki askeri noktalarına gelen onlarca İzzeddin el-Kassam Tugayları unsurlarının İsrail askerleriyle girdiği çatışmalar ve İsrail askerlerinin öldürüldüğü görüldü.
Hamas'ın esir aldığı generalin, İsrail'in Gazze birliklerinden sorumlu Tuğgeneral Nimrod Aloni olduğu açıklandı. El Kassam Tugayları sınırdaki İsrail tanklarını da ele geçirdi. İsrail'e ait tankların imha edildiği anların görüntüleri büyük yankı uyandırdı.
SON DAKİKA: İSRAİL FİLİSTİN SAVAŞI SON DURUM NE, KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, YARALI SAYISI KAÇ?
Cumartesi günü Hamas tarafından başlatılan Aksa Tufanı Operasyonu sonrası Filistin-İsrail hattında gerilim kopma noktasına geldi. 50 yılın ardından resmen savaş ilanında bulunan İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi'ni bombaladı.
Taraflar yoğun saldırılarını devam ettirirken, dünya devletlerinden ise iki tarafa da itidal çağrısı yapıldı. Öte yandan bölgeden yeni haberler gelmeye devam ediyor.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 900 kişinin yaralandığı kaydedildi.
İsrail basınına göre, Gazze Şeridi'nden düzenlenen saldırılarda ölen İsraillilerin sayısı 800'ü geçti, 2 bin 315 kişinin yaralandı.
İŞTE İSRAİL-FİLİSTİN HATTINDA YAŞANAN SON DAKİKA GELİŞMELERİ
GAZZE'YE SU AKIŞININ KESİLMESİ EMREDİLDİ
14.37: İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Israel Katz, Gazze'ye su akışının kesilmesini emrettiğini duyurdu. İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt dün kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak" dedi.
13.29: İsrail Cebaliye mülteci kampını vurdu; onlarca Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var. Vurulan kamptan ilk görüntüler de gelmeye başladı.
12.35: İsrail, Gazze'nin tamamen abluka altına alınacağını ifade etti. Yapılan açıklamada "Elektrik yok, su yok, yemek yok, hiçbir şey yok" denildi.
12.28: İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin sınır bölgesindeki 3 beldede yaşayan Filistinlilerden evlerini terk etmelerini istedi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.
"Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.
İsrail ordusu, 2 gündür Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde yaşayanların telefonlarına rastgele mesajlar göndererek evlerini boşaltmalarını istiyor.
12.00: İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu.
10.44: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 493'e yükseldi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yarım asırdır Filistin halkını esir tuttuğunu ve haklarını elinden aldığını belirterek dünyanın Filistin'e sırtını dönmesi sebebiyle bu durumda olduklarını belirtti. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde Filistinli sivillerin maruz kaldığı yıkım manzaraları tüyler ürperticidir. İsrail'in sahip olduğu uluslararası cezasızlık, insanlığa, temel ahlaka ve uluslararası hukuk ilkelerine karşı ahlaki, siyasi ve hukuki bir lekedir. Bu suçları mazur göstermeye ya da örtbas etmeye yönelik her türlü girişim kabul edilemez ve düpedüz ayıptır. Gerçekler tartışmaya açık değildir. İşgalci bir güç olarak İsrail, Filistin halkını yarım yüzyılı aşkın bir süredir esir tutmakta ve haklarını ellerinden almakta ısrar ettiği için bu durumdan tamamen sorumludur. Dünya gerekeni yapmadığı ve Filistinlilerin haklarına sırtını döndüğü için bu durumdayız. Filistinlilerin yaşamlarını ve haklarını görmezden gelen ve bunların ihlal edilmesini teşvik eden basit açıklamalara son verilmelidir. İşgalci bir güç olarak İsrail'in Gazze'de ya da Filistin'in başka bir yerinde savunmasız sivil halkı hedef alma hakkı ya da gerekçesi yoktur. Silahlı çatışmalarda sivillere yönelik misillemeler uluslararası insancıl hukuk kapsamında yasadışıdır ve durdurulmalıdır" denildi.
10.38: İsrail Hava Kuvvetleri, son 20 saatte İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefi vurduğunu duyurdu. Saldırılarda yaklaşık 60 savaş uçağının kullanıldığı ifade edildi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 60 savaş uçağıyla yapılan saldırılarda, Gazze Şeridi'nde 800'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı. Açıklamada, Gazze'ye 1000 tondan fazla bomba atıldığı belirtilerek, "İlk saldırı dalgası dün öğleden sonra saat 15:00'te gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren saldırı sırasında Hava Kuvvetleri Beyt Hanun kentindeki 120 hedefe yüzlerce ton mühimmat attı. İkinci saldırı dalgası dün akşam saat 21:00'de gerçekleştirildi. Yaklaşık bir buçuk saat süren bu saldırıda Hava Kuvvetleri Gazze'nin Sajaya bölgesindeki yaklaşık 120 hedefe 100 ton mühimmat atmıştır. Üçüncü saldırı dalgası bu gece saat 01:00'de gerçekleştirildi ve 20'si askeri altyapı olmak üzere yaklaşık 25 hedefe saldırı düzenlendi. Bu sabah kısa bir süre önce tamamlanan dördüncü saldırı dalgasında ise Hava Kuvvetleri Gazze Şeridi genelinde 500'den fazla hedefi vurdu" denildi.
09.00: 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un "Emri İran verdi" iddialarına İran'dan yanıt geldi. İran yönetimi Hamas operasyonuyla herhangi bir ilgilerinin olmadığını ifade etti. İran'ın BM misyonundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Filistin'e kararlı bir şekilde destek veriyoruz, ancak Filistin'in tepkisine dahil değiliz, çünkü bu yanıt yalnızca Filistin'in kendisi tarafından üstleniliyor. Hiçbir ilgimiz yok.
08.43: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 91'i çocuk olmak üzere 436'ya ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in 3 günden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 91'i çocuk, 61'i kadın 436 kişinin yaşamını yitirdiği, 224'ü çocuk, 151'i kadın olmak üzere 2 bin 271 kişinin yaralandığı belirtildi.
07.57: Hamas Hareketi'nin 7 Ekim Cumartesi başlattığı saldırılarda, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail ordusu tarafından bugüne kadar toplam 14 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkıliyye'de geçen cumartesiden bu yana toplam 14 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hamas Hareketi'nin Aksa Tufanı adını verdiği saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria'ya da baskınlarını artırdı. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada hareketi çağrısında bulundu.
Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabah saat 05.38 itibarıyla bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.
Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda bulunan bir evi de hedef aldı.
07.13: İsrail ordusu, Hamas'ın önceki gün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 73'ye yükseldiğini duyurdu. İsrail ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
06.30: İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik gece boyunca düzenlediği hava saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze Şeridi'ndeki AA muhabirinin hastane ve güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Gazze'nin Mısır sınırına yakın Rafah kentindeki Ebu Hilal Ailesi'nin evine İsrail savaş uçaklarının hava saldırısı sonucu ev halkından 18 kişi hayatını kaybetti.
Saldırıda yıkılan evin enkazından çıkarılan yaralılar ise tedavi altına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerindeki Beyt Lahye bölgesindeki bazı ailelerin evlerine düzenlenen hava bombardımanı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.
Yine Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Abul Amreyn ailesine ait evin savaş uçaklarından atılan roketle vurulması sonucu toplam 5 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.
Gazze Şeridi'ndeki hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki Harare ailesinin evini hedef alması sonucu, 7 kişi yaralandı. Aynı bölgede Hamas Hareketi'nin kurucularından ve Siyasi Büro Üyesi Ravhi Müşteha'nın evine de benzeri bir hava saldırısı düzenlendi.
05.38: Hava saldırılarının özellikle bu gece çok yoğun olduğunu belirten AA muhabiri, sabAH saat 05.38 itibarıyla bombardımanın kentin birçok yerinde aralıksız sürdüğünü aktardı.
Bölgede yaşayan görgü tanıklarına göre, kentin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinin belediye bölgesi, Karaman ve Naayma caddelerindeki yapılara 60'tan fazla hava saldırısı düzenlendi, bombardıman evlerde ve altyapıda büyük hasar oluşturdu.
05.06: İsrail merkezli Kanal 12 televizyonuna göre, 365'i ağır olmak üzere toplam yaralı sayısı 2 bin 315'e çıktı. Haaretz Gazetesi de, ağır yaralılardan 25 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı. Haberlerde, ölenlerin sayısına ilişkin güncelleme yapılmadı.
03.22: İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde İsrail ordusu ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmalarda, 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığından ardı ardına yapılan açıklamalarda, işgal güçleri tarafından açılan ateş sonucu, Eriha kentinde 1, Kudüs'ün kuzeyinde 3, el-Halil ve Nablus kentlerinde birer kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.
Bakanlık, "Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya'dan 3 şehidin cenazelerinin Ramallah'taki Tıp Merkezi'ne nakledildiğini" belirtti.
Öte yandan Filistin resmi haber ajansı WAFA, Kalandiya'da bir askeri kontrol noktasında çıkan çatışmada, İsrail güçlerinin gençlerin üzerine gerçek mermilerle ateş açtığını duyurdu.
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