SON DAKİKA | Rusya Ukrayna Savaşı’nda bir ilk: Kıtalararası balistik füze kullanıldı!

Son Dakika: Rusya, perşembe günü sabah saatlerinde Ukrayna'ya karşı ilk kez kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi. Aynı zamanda bir İngiliz yapımı füzeyi de düşürdü. Balistik füze saldırısı, Rusya'nın güneyindeki Astrahan bölgesinden gerçekleştirildi. Ukrayna hava kuvvetleri, Rusya'nın savaş boyunca ilk kez bu kadar güçlü ve uzun menzilli bir füze kullandığını bildirdi.

Rusya Hava Kuvvetleri, gerilimin arttığı bir dönemde, saldırının Ukrayna'nın Dinyeper kentindeki işletmeleri ve kritik altyapıyı hedef aldığını aktardı.

Açıklamada, kıtalararası balistik füzenin neyi hedef aldığı ve herhangi bir hasara yol açıp açmadığı belirtilmedi.

NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİYOR

Binlerce kilometre menzile sahip olan füzeler hem nükleer başlık hem de konvansiyonel başlık taşıyabiliyor.

Ukrayna hava savunma sistemleri saldırı sırasında altı adet Kh-101 seyir füzesini düşürdü.

Saldırı, Ukrayna'nın bu hafta Rusya içindeki hedefleri vurmak için ABD ve İngiliz füzelerini kullanmasının ardından geldi. Moskova, aylardır bunun büyük bir tırmanışa neden olacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.