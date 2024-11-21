SON DAKİKA! Rusya'dan Ukrayna'ya balistik füze | Video
Rusya Ukrayna Savaşı'ndaki gerilim yeni bir aşamaya geçti. Geçtiğimiz günlerde Kiev, ABD yapımı uzun menzilli silah sistemlerini kullanarak ilk kez Rus topraklarına saldırmıştı. Bu kez de Moskova, tarihte bir ilke imza attı. Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze fırlattı!
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