Pandemi sürecinde kadına şiddet azaldı

Tüm Türkiye'de olduğu gibi üçüncü büyük şehir İzmir'de de uygulanan korona virüs tedbirleri asayiş olaylarında azalmaya neden oldu. 65 yaş üstü ile 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma yasağı ile hafta sonları getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları geçen yılın ilk dört ayına göre 2020'de bazı suçlarda büyük düşüşe sebep oldu. Geçen seneye göre 2020'inin ilk dört ayında cinayetlerde yüzde 22, yaralama olayında ise yüzde 6 düşüş yaşandı. Cinsel taciz olaylarında yüzde 20, hakaret suçlarında yüzde 15 azalma kaydedildi. 'Zorunlu olmadıkça evden çıkma' çağrısı ve sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle evde kalan aile bireyleri nedeniyle evden hırsızlık olaylarında büyük bir düşüş yaşandı. Evden hırsızlık olayları geçen yılın aynı dönemine göre 2020'inin ilk 4 ayında yüzde 43 düştü. Yankesicilikte yüzde 65, oto hırsızlığında yüzde 25 azalma oldu. Dolandırıcılık suçunda ise yüzde 2 artış yaşandı.



'SİBER SUÇLAR ARTTI'

Pandemi döneminde siber suçlarda büyük bir artış yaşandı. Buna göre sanal banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçunda yüzde 85, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlıkta yüzde 25, kişisel verilerin kaydedilmesi suçunda ise yüzde 53'lük bir yükselme oldu. İstanbul başta olmak üzere diğer birçok büyükşehirde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında artış meydana gelirken, İzmir'de tam tersi bir tablo ortaya çıktı. İzmir'de kadına şiddet olaylarında geçen yıla göre yüzde 9 düşüş kaydedildi.

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