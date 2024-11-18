Bakan Bayraktar rakamlarla açıkladı! Tam 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Enerji alanında açıklamalar yapan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerji verimliliğinde 15 yılda gerçekleşecek tasarruf değerini açıkladı. Bakan Bayraktar 2024 yılında petrol alanında 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettiklerini açıkladı.

BAKANLIĞIN BÜTÇESİ GÖRÜŞÜLDÜ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri yapıldı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülecek. Bakan Bayraktar, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Bayrakta açıklamalarında şunları kaydetti:

66 MİLYON VARİLLİK REZERV

"2024 yılında; Şırnak, Hakkâri, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlanmış olup bu rakamı yıl sonunda 103'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025 yılında ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz.

ELEKTRİK İHTİYACININ YÜZDE 10'U KARŞILANACAK

Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla yıllık 80 milyar metreküp doğalgaz arzı sağlayabilecek durumdayız. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tümüyle devreye alındığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak ve yıllık 7 milyar metreküp doğalgaz ithalatı ile 35 milyon ton karbon salımını önleyecektir.

24 AYIN ALTINA DÜŞECEK

2030 yılına kadar 20 milyar doların üzerinde enerji verimliliği yatırımı gerçekleştireceğiz. Bu yatırımlar sayesinde önümüzdeki 15 yılda 46 milyar dolar değerinde enerji tasarrufu sağlayacağız. Yenilenebilir enerjide izin süreçlerini 24 ayın altına düşürecek bir model üzerinde çalışıyoruz."