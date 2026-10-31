Hal Yasası’na uymayanlara para ve hapis cezası geliyor

Birkaç yasama döneminde üzerinde çalışılan ancak hayata geçmeyen Hal Yasası'nın bu dönem Meclis'ten geçmesi hedefleniyor. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının hazırladığı Hal Yasası'na ilişkin 9 maddelik taslak metnin Meclis mesaisi başladı. Uzun zamandır çalışmaları devam eden yaklaşık 30 maddelik taslak metin elenerek 9 maddeye düşürüldü. AK Parti Grubu ile ilgili bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştıkları düzenlemeyle; tarladan sofraya gelen ürünlerin denetlenmesi, komisyoncuların aradan çıkarılması ve üretici örgütlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Yasal düzenleme ile fiyat artışlarının önüne geçilmesi, kurallara uymayanlara hapis ve idari para cezasının getirilmesi amaçlanıyor.

YERLİ ÜRÜNE TEŞVİK VERİLECEK

Kayıt dışılığın önlenmesine, vergi kaybının sonlandırılmasına yönelik maddeler hazırlanacak. Yerli ürünleri satan marketlere vergisel teşvikler sağlanacak. Tarımsal kooperatif sayısının iki katına çıkarılması öngörülüyor. Hallerde dijital takibin güçlendirilmesi geliştirilecek. Bildirim, satış ve denetim süreçlerinin daha şeffaf ve hızlı yürütülmesi sağlanacak. Rafların büyük bölümüne yerli ürünlerin konulması zorunlu olacak.

Hallerde stok takibi, kalite sınıflandırması ve gıda güvenliği denetimlerindeki sorumlulukları artacak. Üretici ile tüketici arasındaki komisyonların devreden çıkarılarak fiyatların kural dışı artışının önüne geçilmesi sağlanacak. Böylelikle; üreticinin ürününü doğrudan marketlere, tüketiciye veya çevrim içi kanallara satmasının kolaylaştırılmasının önü açılacak. Aracıların ve komisyoncuların devreden çıkarılması sağlanacak.