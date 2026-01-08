Sarı metal için yoğun mesai! Darphane 2025’te milyonlarca altın bastı

2,2 MİLYON ADET TAM SİKKE CUMHURİYET ALTINI BASILDI

Sikke cumhuriyet altınları kategorisindeki çeyrek altından geçen yıl 280 bin 245, yarım altından 56 bin 322, tam altından 2 milyon 202 bin 220, ikibuçukluk altından 1860 ve beşlik altından 15 bin 510 adet basıldı.

Söz konusu sayılara göre geçen sene en çok basılan sikke altın çeşidi tam cumhuriyet altını oldu.

Basılan çeşitli ebatlardaki 2 milyon 556 bin 157 sikke cumhuriyet altınlarının toplam ağırlığı ise 17 ton 189 kilogram 375,8 gram oldu.

Diğer basılan altınlar incelendiğinde, Reşad altın kategorisinde ise 891 yarım, 21 bin 158 tam, 1560 ikibuçukluk ve 16 bin 680 beşlik altın basıldı.

Bunlara ek olarak çeşitli gramlarda 338 bin 178 adet darphane altını piyasaya sürüldü.