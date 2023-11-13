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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı
Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:07 Son Güncelleme: 13.11.2023 10:39

SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı

Son dakika haberi...KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi.

SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı

Son dakika haberi...KYK burs sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" dedi. KYK burs sonuçları taahhütnamelerinin onaylanması için son tarih 19 Kasım.

Bakan Aşkın Bak, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

KYK burs sonuçları için e-Devlet arama motoruna "Burs / Öğrenim Kredisi Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak ulaşabilirsiniz.

KYK burs sonuçları taahhüt edilmesi için e-Devlet arama motoruna "Burs / Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" yazarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

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SON DAKİKA: KYK burs sonuçları açıklandı
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