ABD verisi bekleniyor: Ons altın yüzde 1 geriledi

ABD'de Cuma günü açıklanacak olan Fed'in takip ettiği enflasyon göstergesi çekirdek PCE'yi bekleyen piyasalarda ons altın yüzde 1 geriledi.

2363 dolar direncini kıramayan ons altın bugün 2338,70 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,84 kayıpla 2341,45 dolardan işlem görüyor.

ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin üst üste ikinci gün yükseldi ve dolar endeksinin değer kazanması altın fiyatındaki gerilemede etkili oldu.azaltma eğiliminde.

Exinity Group baş analisti Han Tan, "Altın boğaları geçtiğimiz günlerde Fed'in 2024'te faiz indirimine gideceği konusunda aşırı coşkulu davranmaktan suçlu bulundu. Beklentilerdeki bu değişim de spot altını 2.300-2.400$ aralığının ortasına geri itti" dedi.

Tan, "Beklenenden daha yüksek gelen PCE verisi, daha uzun süre daha yüksek ABD faizleri beklentisini artırarak spot altını destek için psikolojik 2.300 dolar seviyesini yeniden test etmeye zorlayabilir" diye konuştu.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 2340-2329 dolar aralığını işaret ediyorlar. Buranın üzerinde kalınabilmesi halinde yeniden 2363 dolar hedeflenebilir.