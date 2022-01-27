Fed'in Mart ayında faiz artırımına başlayacağı sinyalini vermesi ve bilanço daraltmanın faiz artırımının ardından başlayacağını duyurması altın fiyatını son 1 haftanın en düşük seviyesine indirdi.

ABD 2 YILLIKLARI 23 AYIN EN YÜKSEĞİNİ GÖRDÜ

Spot altın fiyatı bu sabah 1813,06 dolar/ons seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,15 kayıpla 1814,99 dolar/ons seviyesinde.

Altın fiyatının gerilemesinde Dolar Endeksi'nin 22 Kasım'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkması, 2 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı getirisinin 23 ayın en yüksek seviyesini görmesi etkili oldu.

Spot altın için ilk destek 1812 dolar/ons. Buranın kırılması halinde 1801 dolar/ons seviyesi denenebilir.