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Altın kilogram fiyatı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2023 17:32

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2023 17:32

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı 1 milyon 703 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 632 bin 206,50 lira, en yüksek 1 milyon 715 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,1 artarak 1 milyon 703 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 683 milyon 720 bin 814,68 lira, işlem miktarı ise 2.848,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 792 milyon 600 bin 935,39 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.620.000,00 1.810,00
En Düşük 1.632.206,50 1.832,00
En Yüksek 1.715.000,00 1.923,50
Kapanış 1.703.000,00 1.832,00
Ağırlıklı Ortalama 1.649.568,42 1.842,73
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.683.720.814,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.848,09
Toplam İşlem Adedi 95

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