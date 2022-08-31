Altında dört yılın en uzun düşüş serisi

Spot altın, Fed yetkililerinin enflasyonu kontrol altına almaktaki kararlılıklarına vurgu yapması ve Eylül toplantısında ne büyüklükte bir faiz artışı yapacaklarına dair net bir görüş belirtmekten kaçınmalarıyla bir ayın en düşük seviyesinde işlem görüyor.

New York Fed Başkanı John Williams Salı günü yaptığı açıklamada fiyat baskılarını dizginlemek için faiz oranlarının bir noktada yüzde 3,5'in üzerine çıkması gerektiğini söyledi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de benzer yönde görüş belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonu aşağı çekme görevlerinin sarsılmaz olduğunu ancak fiyatların soğuması halinde faiz artış hızını düşürmeye de açık olduğunu dile getirdi.

"ENFLASYONU YÜZDE 2'YE GEÇMEK BAŞLICA GÖREVİMİZ"

Bu açıklama, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçtiğimiz hafta yaptığı ve parasal sıkılaşma hane halkları ve işletmeler için sorunlara yol açsa da enflasyonu yüzde 2'ye çekmenin başlıca görevleri olduğunu vurguladığı konuşma sonrasında geldi.

Spot altının ons fiyatı hafif değişimle 1,723.10 dolardan işlem gördü. Altın fiyatı Ağustos ayında yüzde 2,5 düştü. Altın Pazartesi günü 1,720.45 dolarla 27 Temmuz'dan beri en düşük seviyeye gerilemişti.