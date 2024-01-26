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Altının gramı 1970 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ocak 2024 10:30

Son Güncelleme Tarihi 26 Ocak 2024 10:30

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 1965 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 21 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler, ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi. Beklenti, yüzde 2 artış olduğu yönündeydi.

Geçen yılın son çeyreğinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,7 artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimalini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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