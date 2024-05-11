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Fed üyesinden konut arzı açıklaması

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek faizlerin konut arzını zorlaştırdığını belirtti.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:20

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:20

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD Merkez Bankası'nın halihazırda uyguladığı yüksek faiz oranları nedeniyle devam eden konut arzı sorununun karmaşık hale geldiğini söyledi.

"BİR ZAMANLAMA MESELESİ"

Kashkari, Minnesota Teknoloji Danışma Konseyi toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Fed'in enflasyonu düşürmek için bu faizlere ihtiyacı olduğunu ve merkez bankasının sonunda faizleri düşürmesi durumunda konut sektörünün daha iyi performans göstereceği ve "bunun gerçekten bir zamanlama meselesi" olduğunu belirtti.

"MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE ARTIRMAYACAK"

Ancak Kashkari, para politikasının hikayenin tamamı olmadığını ve konut sektörünün karşılaştığı sorunlar göz önüne alındığında, daha düşük faiz oranlarının bile konut arzını "makul bir süre içinde" artırmayacağını kaydetti.

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