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Fed üyesi Logan: ABD para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, ABD para politikası yeterince kısıtlayıcı olmayabilir açıklamasında bulundu.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:25

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:25

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan para politikasının enflasyonu ABD merkez bankasının yüzde 2 hedefine indirmeye yetecek kadar kısıtlayıcı olup olmadığı konusunda belirsizlikler olduğunu söyledi. Logan, faiz indirimi için çok erken olduğunu belirtti.

"YUKARI YÖNLÜ RİSKLER VAR"

Logan, birinci çeyrek enflasyon verilerinin hayal kırıklığı yarattığını belirterek enflasyona yönelik önemli yukarı yönlü riskler olduğunu kaydetti. Logan politika konusunda esnek olmayı sürdürmenin altını çizdi ve nötr faiz seviyelerinin yükselmiş olabileceğini söyledi.

"ENFLASYONDA ŞU ANA KADAR İLERLEME KAYDEDİLMEDİ"

Fed geçen hafta politika faizini %5,25-%5,50 aralığında tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell, bu yıl enflasyonda şu ana kadar ilerleme kaydedilmediğini belirterek, faizlerin muhtemelen daha önce düşünülenden daha uzun süre aynı yerde kalması gerekeceği anlamına geldiğini belirtti.

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