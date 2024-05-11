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Fed üyesi Bostic: Ekonomi muhtemelen yavaşlayacak

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, faiz indiriminin zamanlamasının belirsiz olmasına rağmen ekonominin muhtemelen yavaşlayacağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:16

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:16

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Reuters ile yaptığı röportajda, ABD'de para politikasının gevşemesinin zamanlaması ve kapsamı belirsiz olsa da, Fed'in muhtemelen bu yıl faiz indirimi yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

"FAİZ ORANLARININ DÜŞÜRÜLEBİLECEĞİNE DAİR HALA İNANCIM VAR"

Bostic, merkez bankasının geçen haftaki politika toplantısından bu yana ilk kez kamuoyuna yaptığı açıklamada, fiyat artışlarının hızının Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde olmasına rağmen, bu yıl faiz oranlarının düşürülebileceğine dair hâlâ inancının olduğunu belirtti.

"PARA POLİTİKASINI GEVŞETMEYE BAŞLAMASINA ZEMİN HAZIRLAYACAK"

Konuştuğu işverenlerin çoğunun pandemi öncesi ücret artışına geri döneceklerine dair bir beklentisi olduğunu kaydeden Bostic, teknoloji şirketleri hariç, hemen hemen herkesten haber aldıklarını açıkladı. Bostic, bunun yıl boyunca enflasyonda daha fazla ilerleme sağlanmasına ve Fed'in sonunda para politikasını gevşetmeye başlamasına zemin hazırlayacağını söyledi.

Bostic ekonomideki yavaşlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim bakış açım, enflasyonun yüzde 2'lik hedefimize geri dönmesi için bir miktar yavaşlama görmeniz gerekeceğini söylüyor." dedi.

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