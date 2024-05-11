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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 azaldı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 11 Mayıs 2024 09:44

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un açıkladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 4-10 Mayıs haftasında önceki haftaya göre 3 azalarak 496'ya düştü.

KULE SAYISI SON BİR YILDA 90 AZALDI

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 90 azaldı.

Perşembe gününü 84,15 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,72 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 78,20 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 79,26 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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