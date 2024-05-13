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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 değer kaybederek 10.203,75 puana indi.

Oluşturma Tarihi 13 Mayıs 2024 13:17

Son Güncelleme Tarihi 13 Mayıs 2024 13:17

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,82 puan azalışla 10.203,75 puana geriledi. Toplam işlem hacmi 46 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,07 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 4,49 ile orman kağıt basım oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 782 milyon dolarlık fazla oluştu.

Yıllıklandırılmış cari açık ise martta 31,2 milyar dolara gerilerken, Mayıs 2023'ten bu yana yıllıklandırılmış cari açıktaki iyileşme 25,8 milyar dolara ulaştı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle yatırımcıların temkinli duruşunu koruduğu görülürken, çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.400 seviyelerinin direnç, 10.200 ve 10.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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