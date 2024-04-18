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Altının gramı 2 bin 485 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 485 lira seviyesinde işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 18 Nisan 2024 10:12

Son Güncelleme Tarihi 18 Nisan 2024 10:12

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 2 bin 464 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının yüzde 0,9 üzerinde başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla 2 bin 485 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 340 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 180 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,7 üzerinde 2 bin 378 dolardan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin küresel piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ettiğini vurgulayarak, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin artan belirsizliklerle birlikte daha da güçlendiğini belirten analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimine başlama ihtimalinin yüzde 19, temmuzda yüzde 46 ve eylülde yüzde 73 ihtimalle fiyatlandığını söyledi.

Bugün, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 400 ve 2 bin 440 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 doların ise destek, konumunda olduğunu kaydetti.

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