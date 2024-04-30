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Yatırımcı Tazmin Merkezi giriş aidatı 10 milyon liraya yükseltildi

Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) katılım için ödenmesi gereken giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2024 09:31

Son Güncelleme Tarihi 30 Nisan 2024 09:31

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) YTM yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, YTM'ye katılım için gereken giriş aidatı 50 bin liradan 10 milyon liraya çıkartıldı. Aidat 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

Ayrıca yapılan değişiklikle, bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak ve YTM'ye devredilecek tutar 250 lira ve üzerinden, 5 bin lira ve üzerine çıkartıldı.

Öte yandan, bir sonraki takvim yılı içerisinde zaman aşımına uğrayacak olan her türlü emanet ve alacaklar, tutarına bakılmaksızın, içinde bulunulan yılın nisan ayının başından bir sonraki takvim yılı sonuna kadar liste halinde yatırım kuruluşunun kendi internet sitesinin ana sayfalarında ilan edilecek ve listelerde emanet ve alacakların zaman aşımına uğrayacağı tarihlere yer verilecek.

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