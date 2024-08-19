CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın

Altının gramı 2 bin 712 liradan işlem görüyor

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 2 bin 712 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 19 Ağustos 2024 09:44

Son Güncelleme Tarihi 19 Ağustos 2024 09:47

Geçen hafta cuma, altının ons fiyatı ve dolar/TL'den bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 2,23 yükselişle 2 bin 716 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe de düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 712 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 492 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 900 liradan satılıyor.

Cuma günü 2 bin 509,8 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı haftayı yüzde 3,2 artışla 2 bin 508,1 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,20 azalışla 2 bin 502 dolardan işlem görüyor.

Geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verileri, fiyat baskılarının hafiflediğine işaret ederken, resesyon endişelerinin de yatışması risk iştahını olumlu etkiledi. Bu hafta gözler ABD'de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'na çevrilirken, özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed'in eylülde faiz indirimine gidilmesine kesin gözüyle bakılırken, faiz indiriminin büyüklüğüne ilişkin fiyatlamaların değişiklik göstermesi Powell'ın açıklamalarının önemini daha da artırıyor.

Analistler, bugün ABD'de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 550 seviyesinin direnç, 2 bin 450 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Konut fiyatlarındaki reel azalış temmuzda devam etti Konut fiyatlarındaki reel azalış temmuzda devam etti 16 Ağustos 2024 10:29
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 16 Ağustos 2024 10:00
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor Küresel piyasalar pozitif seyrediyor 16 Ağustos 2024 09:48
İngiltere’de perakende satışlar temmuzda arttı İngiltere'de perakende satışlar temmuzda arttı 16 Ağustos 2024 09:42
ABD’de sanayi üretimi beklentilerden fazla düştü ABD'de sanayi üretimi beklentilerden fazla düştü 15 Ağustos 2024 17:09
New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri daralmaya işaret etti New York ve Philadelphia Fed imalat endeksleri daralmaya işaret etti 15 Ağustos 2024 16:49
PPK Beklenti Anketi sonuçlandı PPK Beklenti Anketi sonuçlandı 15 Ağustos 2024 16:47
ABD’de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri yükseldi 15 Ağustos 2024 16:32
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı 15 Ağustos 2024 16:06
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü 15 Ağustos 2024 16:18
Rusya’nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı Rusya'nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı 15 Ağustos 2024 16:08
ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı 15 Ağustos 2024 16:17
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler