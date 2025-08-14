Altının gramı 4 bin 402 liraya yükseldi

CANLI BORSA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 402 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 399 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 4 bin 402 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 373 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 743 liradan satılıyor.

Altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 358 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik artan beklentiler sonrasında dolara olan talebin azalması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın açıklayacağı yılın üçüncü enflasyon raporu, TCMB haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

