Altının gramı 5 bin 400 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 400 liradan işlem görüyor.

Oluşturma Tarihi 08 Ekim 2025 09:43

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü yüzde 0,3 artışla 5 bin 307 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 üstünde 5 bin 400 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 260 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 920 liradan satılıyor.

Altının onsu bugün 4 bin 38 doları test ederek rekor kırmasının ardından, şu dakikalarda dünkü kapanışın yüzde 1,1 üstünde 4 bin 29 dolar seviyesinde seyrediyor.

Artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerden dolayı yatırımcıların ve fonların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor.

ABD Merkez Bankasına (Fed) dair devam eden faiz indirim beklentileri, merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi, dolara talebin azalması hali hazırda altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alıyor.

Analistler bugün yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarının, yurt dışında ise Avro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının ve ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 900 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

