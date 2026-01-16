ABD ile Tayvan ticaret anlaşmasına vardı

CANLI BORSA
ABD, Tayvan ile yarı iletken tedarik zincirini güçlendirmeye yönelik ticaret anlaşmasına vardı.

Oluşturma Tarihi 16 Ocak 2026 08:44

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Tayvan'daki Amerikan Enstitüsü ile ABD'deki Taipei Ekonomik ve Kültürel Temsilcilik Ofisi'nin, ABD'nin yarı iletken sektörünün büyük ölçüde yeniden ülkeye taşınmasını sağlayacak ticaret anlaşmasını imzaladığı aktarıldı.

Anlaşmanın ABD ile Tayvan arasında stratejik bir ekonomik ortaklık tesis edeceği vurgulanan açıklamada, bununla ABD'nin yerli yarı iletken tedarik zincirlerini kararlı biçimde güçlendirmenin, Amerika'nın teknolojik ve endüstriyel liderliğini güvence altına almanın amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tayvanlı çip ve teknoloji şirketleri, ABD'de ileri düzey yarı iletken, enerji ve yapay zeka üretim ve inovasyon kapasitesi kurmak ve genişletmek için en az 250 milyar dolarlık yeni yatırım yapacaktır." ifadesi kullanıldı.

Tayvan'ın şirketlerinin ilave yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla en az 250 milyar dolarlık kredi garantisi sağlayacağı aktarılan açıklamada, bunun da ABD'de tüm yarı iletken tedarik zinciri ve ekosisteminin kurulmasını ve genişletilmesini destekleyeceği belirtildi.

Açıklamada iki ülkenin Amerika'nın sanayi altyapısını güçlendirmek ve ABD'yi yeni nesil teknoloji, ileri imalat ve inovasyonun küresel merkezi olarak konumlandırmak üzere ABD'de dünya standartlarında sanayi parkları kuracağı bildirildi.

BAZI KRİTİK KALEMLERE "SIFIR" GÜMRÜK VERGİSİ

Açıklamada, Tayvan'ın Amerikan şirketlerinin pazarına erişimini genişletmek üzere ülkede ABD yatırımlarını kolaylaştıracağı kaydedildi.

Anlaşmanın, öngörülebilir bir gümrük tarifesi çerçevesi yoluyla dengeli ticareti güçlendireceği vurgulanan açıklamada, "ABD'nin Tayvan menşeli mallara uyguladığı karşılıklı gümrük vergisi oranı toplamda yüzde 15'i aşmayacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin jenerik ilaçlar, bunların jenerik girdileri, uçak parçaları ve temin edilemeyen doğal kaynaklar için yüzde 0 karşılıklı tarife uygulayacağı aktarıldı.

ABD'DE YATIRIM YAPAN TAYVANLI ÇİP ŞİRKETLERİNE İTHALAT KOTASI

Açıklamada, Tayvan menşeli yarı iletkenlere gelecekte uygulanabilecek "ulusal güvenlik gerekçeli" 232. Madde vergilerinin ABD'de yatırım yapan Tayvanlı yarı iletken üreticilerini ödüllendirecek şekilde tasarlanacağı ifade edildi.

ABD'de yeni yarı iletken kapasitesi inşa eden Tayvanlı şirketlerin onaylanan inşaat süresi boyunca planlanan kapasitenin 2,5 katına kadar olan ithalatı 232. Madde vergisi ödemeden gerçekleştirebileceği kaydedilen açıklamada, kota üzerindeki ithalat için ise daha düşük, tercihli bir oran uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada, ABD'de yeni çip üretim projelerini tamamlayan Tayvanlı şirketlerin yeni ABD üretim kapasitelerinin 1,5 katına kadar olan ithalatı 232. Madde vergisi ödemeden yapmaya devam edebileceği bildirildi.

