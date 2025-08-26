CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı güne yükselişle başladı

Altının gramı, yeni işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 4 bin 452 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 7 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 80 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 26 Ağustos 2025 10:12

Altının gramı dün günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 4 bin 436 liradan tamamlamıştı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 452 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 80 liradan satılıyor.

Altının onsu ise güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,3 artışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden alması ve yeni tarife tehditleri varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor.

Bir süredir geride duran tarifeler konusunda ise Trump, dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere bu uygulamaları kaldırmadıkları takdirde ek tarifeler uygulayacağını ve ABD'nin yüksek korumalı teknoloji ile çiplerinin bu ülkelere ihracatına kısıtlamalar getireceğini açıkladı. Ayrıca, Çin'in ABD'ye mıknatıs vermesi gerektiğini belirten Trump, aksi takdirde yüzde 200 gümrük vergisi veya buna benzer bir şey uygulamak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Öte yandan, Trump, Ukrayna ile anlaşma yapmaya yanaşmaması halinde Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını yineleyerek, "Gelecek bir iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz, (anlaşma olmazsa) o zaman çok güçlü bir şekilde müdahale edeceğim." dedi.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda risk algısının tekrardan yükselmesine neden olurken güvenli liman altına olan talebi de artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel eflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 330 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
ABD’de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor ABD'de gümrük tarifelerinin bütçe açığını 4 trilyon dolar azaltması öngörülüyor 23 Ağustos 2025 17:16
Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi Küresel piyasalarda gözler yoğun veri gündemine çevrildi 23 Ağustos 2025 11:04
Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin liraya düştü 22 Ağustos 2025 16:45
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 22 Ağustos 2025 13:25
Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı Küresel sigorta devlerinin piyasa değeri 57,3 milyar dolar azaldı 22 Ağustos 2025 11:14
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:41
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 22 Ağustos 2025 10:13
Borsa güne rekorla başladı Borsa güne rekorla başladı 22 Ağustos 2025 10:02
Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor Altının gramı 4 bin 387 liradan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 10:00
Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 67,27 dolardan işlem görüyor 22 Ağustos 2025 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne artışla başladı VİOP'ta endeks kontratı güne artışla başladı 22 Ağustos 2025 09:32
ABD’den İran’a petrol yaptırımı ABD'den İran'a petrol yaptırımı 22 Ağustos 2025 09:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler