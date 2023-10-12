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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 750 bin lira oldu.

Oluşturma Tarihi 12 Ekim 2023 16:58

Son Güncelleme Tarihi 12 Ekim 2023 16:58

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışına paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 564 milyon 258 bin 615,72 lira, işlem miktarı ise 2.693,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 565 milyon 729 bin 369,49 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Hakan Yetkili Müessese ve Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.750.000,00 1.956,90
En Düşük 1.662.000,00 1.864,00
En Yüksek 1.754.000,00 1.968,50
Kapanış 1.750.000,00 1.960,00
Ağırlıklı Ortalama 1.689.689,66 1.905,51
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.564.258.615,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.693,05
Toplam İşlem Adedi 116

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