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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 432 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 432 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 25 Mart 2024 17:04

Son Güncelleme Tarihi 25 Mart 2024 17:04

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 400 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 432 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 439 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 996 milyon 540 bin 516,56 lira, işlem miktarı ise 1.650,30 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 166 milyon 740 bin 93 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti BBVA ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 2.439.000,00 2.347,00
En Düşük 2.400.000,00 2.144,55
En Yüksek 2.450.000,00 2.355,00
Kapanış 2.432.000,00 2.330,00
Ağırlıklı Ortalama 2.438.608,22 2.341,22
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.996.540.516,56
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.650,30
Toplam İşlem Adedi 86

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