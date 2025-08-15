CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 405 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 405 bin 500 liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 15 Ağustos 2025 16:53

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 408 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon 405 bin 500 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 4 milyon 416 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 6 milyar 473 milyon 446 bin 599,67 lira, işlem miktarı ise 1.476,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 6 milyar 736 milyon 386 bin 908,33 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile NM Global Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.416.000,00 3.321,00
En Düşük 4.395.000,00 3.330,00
En Yüksek 4.408.000,00 3.358,85
Kapanış 4.405.500,00 3.338,00
Ağırlıklı Ortalama 4.401.049,30 3.347,24
Toplam İşlem Hacmi (TL) 6.473.446.599,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.476,24
Toplam İşlem Adedi 54

İlginizi Çekebilir
Fed üyesi Goolsbee: İşgücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler görmüyorum Fed üyesi Goolsbee: İşgücü piyasasının zayıfladığına dair işaretler görmüyorum 14 Ağustos 2025 09:25
ABD’nin ticari ham petrol stokları arttı ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı 14 Ağustos 2025 09:23
Avustralya işgücü piyasasında sıkılaşma sürüyor Avustralya işgücü piyasasında sıkılaşma sürüyor 14 Ağustos 2025 09:23
İngiltere konut piyasası ivme kaybetti İngiltere konut piyasası ivme kaybetti 14 Ağustos 2025 09:21
Trump, Biden’ın rekabeti teşvik eden kararnamesini iptal etti Trump, Biden'ın rekabeti teşvik eden kararnamesini iptal etti 14 Ağustos 2025 09:19
Trump’ın, Putin’le görüşmesi sonuçsuz kalırsa Rus ekonomisi çökecek Trump'ın, Putin'le görüşmesi sonuçsuz kalırsa Rus ekonomisi çökecek 13 Ağustos 2025 15:16
Çin, AB’nin yaptırımlarına karşı Litvanya’daki iki bankayı yasakladı Çin, AB'nin yaptırımlarına karşı Litvanya'daki iki bankayı yasakladı 13 Ağustos 2025 11:58
Türkiye’den İspanya’ya ihracatta temmuz ayı rekoru Türkiye’den İspanya’ya ihracatta temmuz ayı rekoru 13 Ağustos 2025 11:30
Trump’ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı Trump'ın tarifeleri ABD bütçesine milyarlarca dolar kazandırdı 13 Ağustos 2025 11:16
Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 65,64 dolardan işlem görüyor 13 Ağustos 2025 09:52
Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı Japon imalatçıların ekonomiye güvenleri arttı 13 Ağustos 2025 09:02
Avustralya’da ücret artış hızı yavaşladı Avustralya'da ücret artış hızı yavaşladı 13 Ağustos 2025 08:59
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler