CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL'yi aştı!

Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL'yi aştı!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 6 milyon 205 bin liraya yükseldi.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2025 16:55

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 32 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 3 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 808 milyon 499 bin 12,02 lira, işlem miktarı ise 1919,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 342 milyon 410 bin 682,30 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Anadolubank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.003.000,00 4.197,00
En Düşük 6.032.000,00 4.280,00
En Yüksek 6.240.000,00 4.623,25
Kapanış 6.205.000,00 4.319,00
Ağırlıklı Ortalama 6.203.540,15 4.560,15
Toplam İşlem Hacmi (TL) 11.808.499.012,02
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.919,36
Toplam İşlem Adedi 164

İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 16 Ekim 2025 10:55
Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi Asya borsalarında ABD ve Çin etkisi 16 Ekim 2025 10:14
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 10:10
Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor Gram altın 5 bin 683 liradan satılıyor 16 Ekim 2025 09:54
Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor Brent petrolün varili 62,16 dolardan işlem görüyor 16 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Ekim 2025 09:50
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 5 milyon 825 bin liraya çıktı 15 Ekim 2025 16:58
Bank of America ile Morgan Stanley’in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu Bank of America ile Morgan Stanley'in üçüncü çeyrek bilançoları belli oldu 15 Ekim 2025 16:27
Almanya’da emeklilik yasa tasarısı onaylandı Almanya'da emeklilik yasa tasarısı onaylandı 15 Ekim 2025 14:07
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 15 Ekim 2025 13:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ağustosta azaldı Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta azaldı 15 Ekim 2025 13:08
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 15 Ekim 2025 10:35
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler