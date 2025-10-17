Altının kilogram fiyatı 6 milyon TL'yi aştı!

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 32 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 3 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 11 milyar 808 milyon 499 bin 12,02 lira, işlem miktarı ise 1919,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 13 milyar 342 milyon 410 bin 682,30 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Anadolubank, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: