Altın Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 4 milyon 396 bin liraya düştü.

Oluşturma Tarihi 11 Ağustos 2025 16:40

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 385 bin lira, en yüksek 4 milyon 426 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda yüzde 0,8 azalışla 4 milyon 396 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma günü haftayı 4 milyon 430 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 532 milyon 996 bin 190,95 lira, işlem miktarı ise 802,96 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 978 milyon 321 bin 5,27 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, NM Global Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Nil Kıymetli Madenler ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 4.430.000,00 3.402,60
En Düşük 4.385.000,00 3.365,60
En Yüksek 4.426.000,00 3.399,00
Kapanış 4.396.000,00 3.371,00
Ağırlıklı Ortalama 4.411.439,82 3.366,24
Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.532.996.190,95
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 802,96
Toplam İşlem Adedi 44

