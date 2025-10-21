Altının kilogram fiyatı geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 115 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 115 bin lira, en yüksek 6 milyon 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 195 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 171 milyon 31 bin 592,6 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 436 milyon 397 bin 802,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.195.000,00 4.560,00
En Düşük 6.115.000,00 4.281,25
En Yüksek 6.241.000,00 4.565,10
Kapanış 6.115.000,00 4.510,00
Ağırlıklı Ortalama 6.153.137,80 4.391,28
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.171.031.592,60
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1198,98
Toplam İşlem Adedi 64

