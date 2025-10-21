Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 115 bin lira, en yüksek 6 milyon 241 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,3 düşüşle 6 milyon 115 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 195 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 171 milyon 31 bin 592,6 lira, işlem miktarı ise 1198,98 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 436 milyon 397 bin 802,96 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: