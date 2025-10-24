Altının kilogram fiyatı geriledi

CANLI BORSA
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 850 bin liraya düştü.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 810 bin lira, en yüksek 5 milyon 855 bin 1 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 1 azalışla 5 milyon 850 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 910 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 754 milyon 74 bin 17,20 lira, işlem miktarı ise 1338,28 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 854 milyon 944 bin 61,88 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Ahlatcı, Vakıf Katılım Bankası ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.910.000,00 4.131,00
En Düşük 5.810.000,00 4.300,00
En Yüksek 5.855.001,00 4.335,50
Kapanış 5.850.000,00 4.335,50
Ağırlıklı Ortalama 5.835.653,11 4.317,47
Toplam İşlem Hacmi (TL) 7.754.074.017,20
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.338,28
Toplam İşlem Adedi 80

