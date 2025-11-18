Altının kilogram fiyatı geriledi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 675 bin lira, en yüksek 5 milyon 770 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 735 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 752 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 587 milyon 266 bin 207,31 lira, işlem miktarı ise 1514,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 550 milyon 292 bin 809,21 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle: