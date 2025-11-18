CANLI BORSA
Altının kilogram fiyatı geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 735 bin liraya indi.

Oluşturma Tarihi 18 Kasım 2025 16:45

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 675 bin lira, en yüksek 5 milyon 770 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 azalışla 5 milyon 735 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 752 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 8 milyar 587 milyon 266 bin 207,31 lira, işlem miktarı ise 1514,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 550 milyon 292 bin 809,21 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.752.000,00 4.220,00
En Düşük 5.675.000,00 4.047,00
En Yüksek 5.770.000,00 4.211,05
Kapanış 5.735.000,00 4.205,00
Ağırlıklı Ortalama 5.707.402,28 4.158,32
Toplam İşlem Hacmi (TL) 8.587.266.207,31
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.514,41
Toplam İşlem Adedi 96

