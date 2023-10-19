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Altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 832 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 16:57

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 16:57

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 741 bin lira, en yüksek 1 milyon 836 bin 449,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 832 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 474 milyon 803 bin 210,90 lira, işlem miktarı ise 2.529,68 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 578 milyon 277 bin 301,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İş Bankası, Turan Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.835.000,00 2.021,85
En Düşük 1.741.000,00 1.930,00
En Yüksek 1.836.499,50 2.033,00
Kapanış 1.832.000,00 2.031,65
Ağırlıklı Ortalama 1.794.956,76 1.951,43
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.474.803.210,90
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.529,68
Toplam İşlem Adedi 98

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ALTIN
1.025,95
%2,5952
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ALTIN
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EURO
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