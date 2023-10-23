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Altının kilogramı 1 milyon 852 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 852 bin liraya geriledi.

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2023 17:01

Son Güncelleme Tarihi 23 Ekim 2023 17:01

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 767 bin lira, en yüksek 1 milyon 860 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 852 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 766 milyon 273 bin 723,24 lira, işlem miktarı ise 1.550,46 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 350 milyon 252 bin 242,65 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 1.854.500,00 1.965,00
En Düşük 1.767.000,00 1.965,00
En Yüksek 1.860.000,00 2.060,45
Kapanış 1.852.000,00 2.056,95
Ağırlıklı Ortalama 1.816.692,07 1.979,68
Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.766.273.723,24
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.550,46
Toplam İşlem Adedi 53

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