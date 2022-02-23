Altın fiyatları CANLI SON DAKİKA! Güncel altın gram, çeyrek altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 23 Şubat bugün ne kadar kaç TL

Altın gram fiyatı 2 ayın zirvesinden geri çekildi. 2022 yılıyla beraber dolar/TL tarafından desteğini yitiren gram altın fiyatları için ons altın etkili oluyor. Ons altın tarafında ise Rusya-Ukrayna krizi öne çıkıyor. Kapalıçarşı'da kuyumcularda altın yatırımcıları, "Gram, çeyrek, yarım, tam altın, 22 ayar altın bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar, kaç TL" sorularına yanıt arıyor. İŞTE SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI İLE BERABER PİYASA HABERLERİ...

Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri ile enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan altın, Rusya-Ukrayna krizi ile de güvenli liman gömleğini giydi. Bununla beraber ons altın, Rusya Lideri Putin'in Minsk Anlaşması'na aykırı bir şekilde Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla, 1 Haziran 2021 tarihinden beri gördüğü en yüksek seviye olan 1.914 dolar seviyesini test etti. Ons tarafından esen rüzgarın etkisiyle yurt içinde altın gram fiyatı, 850 TL psikolojik bandını gördü. Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde ise kar satışları görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini tanıma kararı almasına karşın henüz bu bölgelere asker göndermemesi, Rusya ile Ukrayna arasında sıcak bir catışma olmaması altın fiyatını 1900 dolar/ons seviyesinin altına çekti. Fed'in Mart toplantısında 50 baz puanlık bir artırıma gidip gidemeyeceği tartışmalarının yeniden ön plana gelmesi de altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor. Analistler, altın fiyatının ilk etapta 1886-1879 dolar/ons aralığına geri çekilebileceğine işaret ediyorlar. Ukrayna krizinin sıcak bir çatışmaya dönüşmeden yatışmaya başlaması halinde altın fiyatının daha aşağı geleceğini öngören analistler, Fed'in faiz artırımlarını istikrarlı şekilde devam ettirmesi halinde altın fiyatının yıl içinde yeniden 1750 dolar/ons seviyesini hedefleyebileceğini vurguluyorlar. CANLI ALTIN FİYATLARI HABERİN DEVAMINDA...

23 ŞUBAT 2022 ALTIN GRAM FİYATI KAÇ TL SON DAKİKA CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 838,98 SATIŞ (TL) 839,14 CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

ONS ALTIN FİYATI KAÇ DOLAR OLDU? Ons altın fiyatı, yurt içinde gram altın/TL fiyatı için etkili olduğundan yatırımcıların radarında bulunuyor. ALIŞ (USD) 1.895,61 SATIŞ (USD) 1.895,90 CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL? Piyasalardaki hareketlilik sonrası "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi" soruları altın yatırımcısının gündeminde sıcaklığını artırdı. 17 Şubat 2022 tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar kaç TL? Bu hafta altın fiyatları ne kadar olacak? İşte canlı altın fiyatı ve en güncel rakamlar... ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ (TL) 1.368,00 SATIŞ (TL) 1.388,00 ÇEYREK ALTIN GÜNCEL FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? ALIŞ (TL) 5.460,00 SATIŞ (TL) 5.534,00 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

KAPALIÇARŞI'DA KUYUMCULARDA YARIM ALTIN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 2.739,00 SATIŞ (TL) 2.778,00 ANLIK YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ...

1 ATA ALTIN FİYATI - 1 ATA LİRA BUGÜN NE KADAR OLDU? ALIŞ (TL) 5.613,00 SATIŞ (TL) 5.685,00 CANLI ATA ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ...