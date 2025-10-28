CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Gram altın 5 bin 335 liradan işlem görüyor

Gram altın 5 bin 335 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 335 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını 36 bin 970 liradan satılıyor.

Oluşturma Tarihi 28 Ekim 2025 09:40

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 3,2 azalışla 5 bin 367 liradan tamamladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 5 bin 335 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 280 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 970 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalışla 3 bin 953 dolarda seyrediyor.

ABD-Çin arasında olası bir ticaret anlaşmasına ilişkin iyimserlik, güvenli liman varlıklara olan talebi azaltırken yatırımcılar bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Japonya Merkez Bankasının (Fed) faiz kararlarını bekliyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında verimli bir toplantı gerçekleşmesi durumunda altındaki düşüşün hızlanabileceğine belirterek, Fed'in faiz kararından çıkacak sonuç ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini söyledi.

Analistler, bugün Almanya'da GfK tüketici güven endeksinin, ABD'de Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 500 doların destek, 4 bin 250 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor Gram altın 5 bin 513 liradan işlem görüyor 27 Ekim 2025 09:52
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı 27 Ekim 2025 09:49
Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar yeni haftaya pozitif seyirle başladı 27 Ekim 2025 09:24
Çin’de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları eylülde arttı 27 Ekim 2025 09:02
IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak IMF: Hindistan, Çin’i geride bırakacak 25 Ekim 2025 14:43
Moody’s, Fransa’nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi Moody's, Fransa'nın kredi notu görünümünü negatife çevirdi 25 Ekim 2025 09:05
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı 2 arttı 25 Ekim 2025 09:04
Altının kilogram fiyatı geriledi Altının kilogram fiyatı geriledi 24 Ekim 2025 17:01
Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz Rusya Merkez Bankası Başkanı Nabiullina: Yeni yaptırımların kesin etkisini şimdiden öngöremeyiz 24 Ekim 2025 16:37
ABD’de eylül ayı enflasyonu belli oldu ABD'de eylül ayı enflasyonu belli oldu 24 Ekim 2025 15:33
Ayçiçeği yağı için Rusya’dan gümrük vergisi kararı Ayçiçeği yağı için Rusya'dan gümrük vergisi kararı 24 Ekim 2025 15:06
Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti Rusya Merkez Bankası faiz indirimine gitti 24 Ekim 2025 13:53
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler