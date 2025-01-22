Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin getirdiği güvenli liman talebinin ve ABD dolarındaki zayıflığın desteğiyle 11 haftanın zirvesine tırmandı.

Ons altın 1 Kasım 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyesi olan 2751,33 dolara yükseldi.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Trump'ın ABD'nin başlıca ticaret ortaklarına yönelik politikalarını ne zaman uygulamak istediğine ilişkin hala bazı belirsizlikler var ve bu da altın fiyatındaki yükseliş tonunu yönlendiren birincil kısa vadeli katalizör olan doların yönünde çok fazla belirsizliğe neden oluyor" dedi.

Analistler, 2728 dolar direncini aşan ons altının ilk hedef olan 2754 dolara yöneldiğine işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 2765-2781 dolar aralığı hedeflenebilir. Bugün için ilk destek 2738 dolar, buranın altına inilmesi halinde 2719 dolar hedeflenebilir.

Trump, Avrupa Birliği'ni gümrük vergileriyle vurma sözü verdi ve yönetiminin 1 Şubat'tan itibaren Çin'den ithal edilen mallara %10 gümrük vergisi getirmeyi tartıştığını söyledi.

Trump'ın enflasyonist olarak görülen politikaları, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına yol açarsa, altının enflasyondan korunma konusundaki cazibesi azalabilir.

Enflasyon konusunda iki yıldır kaydedilen ilerleme ve şaşırtıcı bir şekilde devam eden ekonomik büyümenin ardından, Fed'in gelecek hafta bir gözü yeni Trump yönetiminin politikalarında, diğer gözü ise faiz oranlarını artıran tahvil piyasasında olacak.