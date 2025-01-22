CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizlik sonrasında Ons altın 11 haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 22 Ocak 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 22 Ocak 2025 09:16

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarına ilişkin belirsizliğin getirdiği güvenli liman talebinin ve ABD dolarındaki zayıflığın desteğiyle 11 haftanın zirvesine tırmandı.

Ons altın 1 Kasım 2024'ten bu yana görülen en yüksek seviyesi olan 2751,33 dolara yükseldi.

OANDA'nın Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, "Trump'ın ABD'nin başlıca ticaret ortaklarına yönelik politikalarını ne zaman uygulamak istediğine ilişkin hala bazı belirsizlikler var ve bu da altın fiyatındaki yükseliş tonunu yönlendiren birincil kısa vadeli katalizör olan doların yönünde çok fazla belirsizliğe neden oluyor" dedi.

Analistler, 2728 dolar direncini aşan ons altının ilk hedef olan 2754 dolara yöneldiğine işaret ediyorlar. Buranın aşılması halinde 2765-2781 dolar aralığı hedeflenebilir. Bugün için ilk destek 2738 dolar, buranın altına inilmesi halinde 2719 dolar hedeflenebilir.

Trump, Avrupa Birliği'ni gümrük vergileriyle vurma sözü verdi ve yönetiminin 1 Şubat'tan itibaren Çin'den ithal edilen mallara %10 gümrük vergisi getirmeyi tartıştığını söyledi.

Trump'ın enflasyonist olarak görülen politikaları, Fed'in faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmasına yol açarsa, altının enflasyondan korunma konusundaki cazibesi azalabilir.

Enflasyon konusunda iki yıldır kaydedilen ilerleme ve şaşırtıcı bir şekilde devam eden ekonomik büyümenin ardından, Fed'in gelecek hafta bir gözü yeni Trump yönetiminin politikalarında, diğer gözü ise faiz oranlarını artıran tahvil piyasasında olacak.

İlginizi Çekebilir
Trump’ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı Trump'ın desteklediği memecoinler 14 milyar doların üzerine çıktı 20 Ocak 2025 09:18
ABD tarifleri Malezya’yı yavaşlatabilir ABD tarifleri Malezya'yı yavaşlatabilir 20 Ocak 2025 09:11
Güney Kore Merkez Bankası’ndan büyüme açıklaması Güney Kore Merkez Bankası'ndan büyüme açıklaması 20 Ocak 2025 09:09
Çin’den Elon Musk’la kritik görüşme Çin'den Elon Musk'la kritik görüşme 20 Ocak 2025 09:08
Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi Çin Merkez Bankası kredi faiz oranlarını değiştirmedi 20 Ocak 2025 09:04
Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor Trump öncesi küresel piyasalar pozitif seyrediyor 20 Ocak 2025 08:51
Avrupa’nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili belli oldu 17 Ocak 2025 15:08
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yükseldi 17 Ocak 2025 15:04
Çin ekonomisi 2024’te yüzde 5 büyüdü Çin ekonomisi 2024'te yüzde 5 büyüdü 17 Ocak 2025 08:48
Avro Bölgesi’nde 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası Avro Bölgesi'nde 16,4 milyar avro dış ticaret fazlası 16 Ocak 2025 16:30
Almanya’da enflasyon Aralık 2024’te yüzde 2,6’ya yükseldi Almanya'da enflasyon Aralık 2024'te yüzde 2,6'ya yükseldi 16 Ocak 2025 11:30
Küresel ekonomik görünüm belirsizliklerin baskısı altında Küresel ekonomik görünüm belirsizliklerin baskısı altında 16 Ocak 2025 11:26
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler