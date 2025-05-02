CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde toparlanıyor

Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde toparlanıyor

Ons altın, fiyatların iki haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından ABD istihdam verisi öncesinde toparlanıyor.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2025 09:00

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2025 09:00

Ons altın, ticaret geriliminin azalmasıyla fiyatların iki haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından toparlanıyor. Altın, bu toparlanma ile birlikte bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Dün 3201,92 dolar ile Nisan ortasından bu yana görülen en düşük seviyeyi test eden ons altın bu sabah 3.258,51 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,5 artışla 3255,71 dolarda.

ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, "Tarifeler konusunda yumuşama oldu ve durum biraz iyileşti, ancak hala çok fazla belirsizlik var, bu nedenle altın hala yatırımcılar tarafından tercih edilecek," dedi ve altındaki her fiyat düzeltmesinin bir satın alma fırsatı olarak görüldüğünü vurguladı. Kumari, "Fiyatlar düşmeye devam eder ve 3.000 dolar seviyesine yaklaşırsa, çok fazla yatırım talebi çekebilir."

Piyasa şimdi, Fed'in politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için TSİ 1530'da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Tarım dışı istihdam Mart ayında 228.000 arttıktan sonra Nisan ayında 130.000 kişi artması bekleniyor

Çin piyasaları 1-5 Mayıs tarihleri arasında İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak ve ticarete 6 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak.

İlginizi Çekebilir
Bitcoin spot ETF’lerine sermaye girişi devam ediyor Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi devam ediyor 29 Nisan 2025 09:21
İngiltere’de mağaza fiyatları yavaş bir hızda geriledi İngiltere'de mağaza fiyatları yavaş bir hızda geriledi 29 Nisan 2025 09:19
Deutsche Bank’ın gelir ve karı beklentileri aştı Deutsche Bank'ın gelir ve karı beklentileri aştı 29 Nisan 2025 09:17
Küresel piyasalar ABD büyüme ve istihdam verilerine odaklandı Küresel piyasalar ABD büyüme ve istihdam verilerine odaklandı 26 Nisan 2025 11:06
Almanya’da kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 50’ye yaklaştı Almanya'da kamu harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 50'ye yaklaştı 25 Nisan 2025 15:42
Çin’in gümrük vergisini kaldırdığı iddia edildi Çin'in gümrük vergisini kaldırdığı iddia edildi 25 Nisan 2025 10:33
Brent petrolün fiyatı kısmi arttı Brent petrolün fiyatı kısmi arttı 25 Nisan 2025 09:40
Tokyo’da tüketici enflasyonu hızlandı Tokyo'da tüketici enflasyonu hızlandı 25 Nisan 2025 09:35
Wall Street yukarı harekete devam etti Wall Street yukarı harekete devam etti 25 Nisan 2025 09:33
Morgan Stanley: Çin’in büyümesi hızla yavaşlayabilir Morgan Stanley: Çin'in büyümesi hızla yavaşlayabilir 25 Nisan 2025 09:31
Japonya ekonomik paket hazırlayacak Japonya ekonomik paket hazırlayacak 25 Nisan 2025 09:30
ABD’de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı ABD'de dayanıklı mal siparişleri beklentileri aştı 24 Nisan 2025 15:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler