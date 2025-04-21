CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Ons altın rekor kırmaya devam ediyor

Ons altın rekor kırmaya devam ediyor

Paskalya tatilinin ardından ons altında rekor kırmaya devam ediyor. Asya'da bazı piyasaların ve Avrupa piyasalarının kapalı olmalarına rağmen ons altın bu sabah 3385,35 dolara kadar yükseldi.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2025 09:05

Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2025 09:05

Ons altın şu sıralarda perşembe kapanışına göre yüzde 1,4 artışla 3374 dolar seviyesinde. Altın fiyatının yükselmesinde dolar endeksi DXY'nin 3 yılın en düşük seviyelerine gerilemesi de rol oynadı.

Ayrıca Çin'in diğer ülkeleri ABD ile Çin'in çıkarlarına zarar verecek anlaşmalar yapmamaları, bu tür anlaşmalara misillemede bulunacağını duyurması da küresel resesyon yönünde endişeleri artırarak altın fiyatına destek verdi.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Temel olarak piyasalar, ABD'nin gümrük tarifeleri gerilimi ve stagflasyon endişeleri nedeniyle artan jeopolitik riskleri fiyatlarken, esnek merkez bankası talebi de fiyatlar için ek bir kuyruk rüzgarı sunuyor" dedi.

Rong, "Altın için bir sonraki potansiyel dönüm noktası 3.500 dolar seviyesi olabilir, ancak yakın vadede pozisyonlar kalabalık görünebilir ve teknik göstergeler yakın vadeli aşırı alım koşullarına işaret ediyor" ifadelerini de kullandı.

Ons altında bugün direnç 3384-3402 dolar aralığında. Buranın geçilmesi halinde 3433 dolar görülebilir. Aşağıda destekler ise 3323 ve 3304 dolarda. Bu desteklerinr kırılması halinde 3274 dolara kadar geri çekilme olabilir.

İlginizi Çekebilir
Çin’in sanayi üretimi beklentilerden hızlı büyüdü Çin'in sanayi üretimi beklentilerden hızlı büyüdü 16 Nisan 2025 09:10
Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor 16 Nisan 2025 09:08
ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin’in çıkarlarına uygun olmaz ABD Hazine Bakanı: ABD tahvili satmak Çin'in çıkarlarına uygun olmaz 16 Nisan 2025 09:06
ABD’de ihracat fiyatları değişmedi ABD'de ihracat fiyatları değişmedi 15 Nisan 2025 16:19
Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı Hazine tahvil ihalesiyle yaklaşık 46,9 milyar lira borçlandı 15 Nisan 2025 15:21
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 15 Nisan 2025 13:52
Avro Bölgesi’nde yatırımcı güveni çakıldı Avro Bölgesi'nde yatırımcı güveni çakıldı 15 Nisan 2025 13:50
Küresel gaz tüketimi 2024’te tüm zamanların zirvesinde Küresel gaz tüketimi 2024'te tüm zamanların zirvesinde 15 Nisan 2025 11:40
ABD ve AB Çin’e karşı tarife ittifakı yapabilir ABD ve AB Çin'e karşı tarife ittifakı yapabilir 15 Nisan 2025 11:19
İngiltere’de işsizlik yatay seyretti İngiltere'de işsizlik yatay seyretti 15 Nisan 2025 10:18
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 15 Nisan 2025 10:02
Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti Talep verileri Brent petrolün fiyatını yükseltti 15 Nisan 2025 09:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler