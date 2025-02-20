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Ons altın rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor

Ons altın güvenli liman talebinin etkisiyle rekor seviyelere yakın kalmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 20 Şubat 2025 09:47

Son Güncelleme Tarihi 20 Şubat 2025 09:48

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarının yarattığı endişe ve belirsizliğin ortaya çıkardığı güvenli liman arayışı altın fiyatını rekor seviyeye yakın tutmaya devam ediyor.

Ons altın bu sabah düne göre yüzde 0,1 artışla 2939.46 dolardan işlem görüyor. Fiyat dün 2947,06 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, "Hem küresel ticaret hem de enflasyon için belirsiz görünümler altın için elverişli olduğunu kanıtlıyor ve 3.000 $ seviyesini menzil içine almak için hareket ediyor" dedi.

Waterer, "Altın fiyatlarını düşürebilecek potansiyel risklere bakacak olursak, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalanmaya yaklaşırsa güvenli liman talebi bir miktar azalabilir" ifadelerini kullandı.

Analistler ons altın için bugün direnç noktası olarak 1951 doları gösteriyorlar. Destekler ise 2931 ve 2919 dolarda.

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