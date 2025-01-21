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Ons altına talep devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının belirsizliği ons altına talebi devam ettiriyor.

Oluşturma Tarihi 21 Ocak 2025 09:15

Son Güncelleme Tarihi 21 Ocak 2025 09:15

Dün yemin ederek göreve başlayan ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreni sırasında yaptığı konuşma ve sonrasında imzaladığı bazı kararnamelere rağmen uygulanacak politikalara yönelik belirsizlik ortadan kalkmadı.

Trump'ın Kanada ve Meksika'ya 1 Şubat'tan itibaren ek gümrük tarifeleri uygulanabileceği sözlerine karşılık, Çin'e yönelik henüz bir adım atmaması yatırımcıları güvenli limanda tutmaya devam ediyor.

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, "Karışık dinamikler altın fiyatlarını şimdilik yukarıda tutuyor ve altının cazip bir hedge aracı olmaya devam etmesini bekleyebiliriz. 2.720 dolar seviyesi izlenmesi gereken acil bir direnç olacaktır" dedi.

ABD doları Trump'ın açıklamaları ile güçlense de ons altın 20727 dolara kadar yükseldi. Şu sırahlarda düne göre yüzde 0,61 artışla 2725,85 dolar seviyesinde.

Analistler ons altıın 2728 dolar direncini test etmesi bekliyorlar. Buranın geçilmesi halinde 2754 dolara kadar bir hareket olabileceği belirtiliyor. Bugün için destek ise 2711 ve 2684 dolarda.

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